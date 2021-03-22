"Агенты 007" против русского спецназа: The Telegraph рассекретил новую британскую стратегию

Великобритания намерена создать подразделение "антироссийского спецназа" для противодействия с влиянием России. Новое подразделение будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6.

Для борьбы с влиянием России в Великобритании намерены создать "антироссийский спецназ".

Об этом сообщает портал Катехон со ссылкой на издание The Telegraph.

На создание нового спецподразделения выделят £120 млн. Отряд должен появиться на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS). Бойцам спецподразделения поставят задачу "пресекать вмешательство" России по всему миру. Создание нового спецподразделения проходит "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".

Новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 в рамках осуществления секретных операций по слежке за военными подразделениями и агентами спецслужб России, пишет британское издание. Отмечается, что бойцы спецназа будут пресекать деятельность России, которая ведется под видом легальной туристической или деловой .

Сотрудникам "антироссийского спецназа" дадут право обыска домов и машин граждан. Слежка за агентами России будет вестись с помощью спутников, дронов и камер.

Ранее Великобритания в докладе об обороне назвала Россию одной из главных угроз.