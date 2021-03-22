Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

"Агенты 007" против русского спецназа: The Telegraph рассекретил новую британскую стратегию

22 марта 2021, 15:00  •  134 • Политика
Великобритания намерена создать подразделение "антироссийского спецназа" для противодействия с влиянием России. Новое подразделение будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6.
Для борьбы с влиянием России в Великобритании намерены создать "антироссийский спецназ".
Об этом сообщает портал Катехон со ссылкой на издание The Telegraph.
На создание нового спецподразделения выделят £120 млн. Отряд должен появиться на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS). Бойцам спецподразделения поставят задачу "пресекать вмешательство" России по всему миру. Создание нового спецподразделения проходит "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
Новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 в рамках осуществления секретных операций по слежке за военными подразделениями и агентами спецслужб России, пишет британское издание. Отмечается, что бойцы спецназа будут пресекать деятельность России, которая ведется под видом легальной туристической или деловой .
Сотрудникам "антироссийского спецназа" дадут право обыска домов и машин граждан. Слежка за агентами России будет вестись с помощью спутников, дронов и камер.
Ранее Великобритания в докладе об обороне назвала Россию одной из главных угроз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.