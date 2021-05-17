"Агентов Кремля" привёз владелец складов: В Чехии выдали новую версию взрывов

В Чехии следователи выдали новую версию причины взрывов на складах в деревне Врбетице. Предполагается, что "агентов Кремля" привёз на место происшествия сам арендатор хранилища.

По данным издания Respekt, одной из новых версий следствия стало то, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик - младший мог за день до первого взрыва встретиться с сотрудниками спецслужб России, а затем провезти их в день инцидента на своём автомобиле на склад. Якобы ему это могло быть удобно в связи с тем, что охрана складского комплекса не стала бы досматривать его автомобиль.

Уточняется, что факт нахождения Бернатика за день до происшествия у гостиницы, где якобы остановились предполагаемые "агенты Кремля", удалось установить благодаря данным мобильных операторов.

Стоит отметить, что ни озвученная новая версия, ни какие-либо другие, предполагающие причастность России к взрывам, до сих пор не подтверждены. Не было представлено ни одного факта, который мог бы стать хотя бы зацепкой, чтобы продолжать расследование дальше в этом направлении.