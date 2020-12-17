"Агентка Кремля не иначе": "Американская принцесса" из TikTok показала правду о Нью-Йорке

После видео "Американской принцессы" в TikTok, в котором эмигрировавшая из России девушка советует никогда не ходить на Таймс-сквер, показывая мусор и бомжей на улицах, в Сети возникли вопросы.

Так, как отмечает автор Telegram-канала "Саваничи", ранее "принцесса" нахваливала США, описывая, как там всё "здоровски и как власти Благословенной переживают за каждого своего гражданина". Теперь же она решила показать правду о Нью-Йорке вместе с "тараканами, крысами, мусором и вонью".

"Получается, она сначала похвалой заманивает всех американодрочеров подписываться на себя, а потом - хлобысь! - и режет правду-матку! АгентКА Кремля не иначе", - предположил автор Telegram-канала.