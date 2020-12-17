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"Агентка Кремля не иначе": "Американская принцесса" из TikTok показала правду о Нью-Йорке
17 декабря 2020, 21:50 • 188 • В мире
Популярная блогер под ником "Американская принцесса" в TikTok показала правду о Нью-Йорке. Девушка посоветовала не ходить на Таймс-сквер, где, по её словам, самое большое сосредоточение "грязи, мусора, вони и бомжей" во всей Америке. В Сети удивились: ранее девушка записывала исключительно хвалебные видео в адрес американских властей, ругая при этом Россию. "АгентКА Кремля не иначе", - заметили в Telegram-канале "Саваничи".
После видео "Американской принцессы" в TikTok, в котором эмигрировавшая из России девушка советует никогда не ходить на Таймс-сквер, показывая мусор и бомжей на улицах, в Сети возникли вопросы.
Так, как отмечает автор Telegram-канала "Саваничи", ранее "принцесса" нахваливала США, описывая, как там всё "здоровски и как власти Благословенной переживают за каждого своего гражданина". Теперь же она решила показать правду о Нью-Йорке вместе с "тараканами, крысами, мусором и вонью".
"Получается, она сначала похвалой заманивает всех американодрочеров подписываться на себя, а потом - хлобысь! - и режет правду-матку! АгентКА Кремля не иначе", - предположил автор Telegram-канала.
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