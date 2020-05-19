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"Агент СБУ или просто трус": СБУ сдала Гордона с интервью. Военкор поднял логичный вопрос
19 мая 2020, 17:55 • 89 • Политика
СБУ сдала украинского журналиста Дмитрия Гордона с "предательским" для украинцев интервью. Военкор Александр Коц задал логичный вопрос: всё же Гордон "агент СБУ или просто трус?"
Интервью с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской было полностью инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В украинском ведомстве отметили, что уже подробно изучают детали интервью. Там добавили, что также проанализируют возможность их использования "в качестве доказательств "российской агрессии".
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в связи с этим задал вполне справедливый вопрос в своём Telegram-канале.
"Я не понял, Гордон - агент СБУ или просто трус, испугавшийся мести националистов?" - поинтересовался он.
Фото: Скриншот Telegram/Александр Коц
Отметим, что ранее Гордон заявил, что интервью с "агрессорами" было едва ли не спецоперацией СБУ: якобы интервью были согласованы со спецслужбой для раскрытия "врагов Украины".
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