"Агент СБУ или просто трус": СБУ сдала Гордона с интервью. Военкор поднял логичный вопрос

Интервью с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской было полностью инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В украинском ведомстве отметили, что уже подробно изучают детали интервью. Там добавили, что также проанализируют возможность их использования "в качестве доказательств "российской агрессии".

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в связи с этим задал вполне справедливый вопрос в своём Telegram-канале.

"Я не понял, Гордон - агент СБУ или просто трус, испугавшийся мести националистов?" - поинтересовался он.

Фото: Скриншот Telegram/Александр Коц

Отметим, что ранее Гордон заявил, что интервью с "агрессорами" было едва ли не спецоперацией СБУ: якобы интервью были согласованы со спецслужбой для раскрытия "врагов Украины".