"Агент Кремля" выдал секретные планы России и Китая: "Это им выгодно"

В отношениях России и Китая наметилось явное сближение — вопреки или даже благодаря агрессивному давлению США. "Это им выгодно", - объяснил политолог Кошкин, добавив, что Трамп, которого постоянно называли "агентом Кремля", давно уже предупреждал об этом и указывал на планы Москвы и Пекина.

Представитель МИД Китая заявил, что Пекин будет оказывать России всяческую поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета в случае введения односторонних санкций США. Получается, что американские власти играют против себя, своими действиями толкая обоих главных геополитических соперников в объятия друг друга.

Так считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он пояснил в беседе с Царьградом, что Китай "находится в такой же позиции, что и Россия".

Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке хотели бы и применяют санкции, в том числе,экономические. Стараются давить, в том числе, и с позиции военной и политической, на Китай как оппонента № 1. И, при этом, стремятся, конечно же, подавить и Россию. Это сближает наши государства.

При этом, подчеркнул политолог, ни Китай, ни Россия не ставят перед собой задачу создавать какой-то блок, тем более, какой-то военно-политический союз против кого-либо. Но односторонний непродуманный, абсолютно неверный подход, которым пользуются Соединенные Штаты Америки для одностороннего неаргументированного давления, сближают Китай и Россию.

"Это точно так же, как было сближение Ирана и России", - напомнил эксперт.

На Иран Соединенные Штаты Америки тоже давили, и на Россию. И произошло сближение. Хотя история наших отношений не предполагает такого быстрого сближения по многим вопросам.

Китай, отметил наш собеседник, чувствует свою экономическую мощь и весьма высокий потенциал возможностей в плане освоения космоса, Арктики, создания континентальных коридоров. Против этого жёстко выступают Соединенные Штаты Америки, но Россия поддерживает Китай.

Исходя из таких вот аналитических выкладок по каждому из нюансов, и получается, что и Китай, и Россия готовы и поддерживают друг друга, потому что это им выгодно. Они ощущают возможности взаимовыгодного сотрудничества. А Соединенные Штаты Америки – они теряют свою инициативу по Земному шару.

Кошкин напомнил слова Трампа, который заявил, что своими действиями Байден толкает Россию в объятия Китая.

"Дело в том, что это абсолютно верно, Трампу виднее", - добавил эксперт. Он отметил, что экс-президент США предупреждал о союзе Пекина и Москвы, хотя его все называли "агентом Кремля". "Он объяснял им, что не надо этого делать – мы толкаем Россию в объятия Китая", - резюмировал политолог.