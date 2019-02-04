Журналистка Юлия Витязева распознала в поисковой системе Google "агента Кремля со стажем". Так, в ответ на ее запрос "Что построили украинцы?" в выдаче поисковика можно было найти такие "антиукраинские" позиции, как "мифы об истории" и "мифы о мироустройстве".

Напомним, что в постмайданные годы украинские власти запустили вполне реальную кампанию ревизии истории собственной страны. Самое известное и резонансное проявление данного начинания - инициатива по декоммунизации всех топонимов, названий городов и улиц на территории страны.

Кроме того, все памятники, напоминающие о чем-то советском или тем более российском, на Украине подвергаются регулярным нападкам вандалов или даже подлежат официальному сносу. К примеру, в конце января в Киеве был демонтирован монумент полководцу Александру Суворову.

Другой аспект украинского "мифостроения" - это множественные попытки переписать историю и выставить Степана Бандеру и подобных ему военных преступников и пособников нацизма в качестве героев. Подобный ревизионизм, принятый Киевом в качестве официальной позиции, неоднократно подвергался критике со стороны России, Израиля и Польши.

Со своей стороны украинские СМИ часто обвиняют любых критиков и противников официальной позиции киевских властей "агентами Кремля".

"Задала дедушке Гуглу простой вопрос: "Что построили украинцы?" Тайный агент Кремля со стажем выдал исчерпывающий ответ", - пишет Витязева.