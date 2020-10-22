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"Агент КГБ" Соловьёв сдал двоечника Попова

22 октября 2020, 12:40  •  120 • Политика
Соловьёв отреагировал на обвинения в работе на КГБ. "Это просто дико смешно, я умирал от смеха, когда читал всю эту хохму. Этот Попов - просто двоечник… Он вообще не в теме, он даже близко не понимает, как тогда работал Комитет молодёжных организаций", - комментирует телеведущий.
На Украине обвинили российского телеведущего Владимира Соловьёва в работе на КГБ. Журналист лично прокомментировал обвинения. Он от души посмеялся над ними, а также указал на ошибки обвинителей.
О работе Владимира Соловьёва на КГБ сообщило украинское издание "Гордон" со ссылкой на книгу Владимира Попова, который называет себя бывшим сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. В одном из фрагментов книги идёт речь о вербовке российского телеведущего в КГБ.
Это просто дико смешно, я умирал от смеха, когда читал всю эту хохму. Этот Попов - просто двоечник, я даже не знаю, о ком он пишет, - прокомментировал Соловьёв.
Он отмечает, что автор книги явно не в теме, так как наделал много фактических ошибок. В частности, Соловьёв указывает, что ни в каком МИСиС он никогда ничего не сдавал и никакого человека в КМО, о котором пишет автор, не встречал.
Он (Владимир Попов) вообще не в теме, он даже близко не понимает, как тогда работал Комитет молодёжных организаций, - приводит РИА ФАН слова Соловьёва.

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