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"Аэрофлот" пригрозил полякам судом после угроз санкций
11 ноября 2021, 13:25 • 207 • Политика
В компании "Аэрофлот" заявили, что сообщения о его участии в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности, и пригрозили судом.
После информации о якобы участии в перевозке мигрантов и об угрозе санкций представители "Аэрофлота" заявили, что это может понятным образом спровоцировать негативные последствия для операционной и финансовой деятельности компании. Поэтому последняя оставляет за собой право на судебную защиту своих интересов, передаёт "РИА Новости".
Ранее сообщалось, что власти Польши считают, что располагают информацией о вовлечённости авиакомпании "Аэрофлот" в миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Как отметил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, никаких, даже надуманных оснований для санкций против "Аэрофлота", если следовать логике самого ЕС, не существует.
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