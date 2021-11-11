"Аэрофлот" пригрозил полякам судом после угроз санкций

В компании "Аэрофлот" заявили, что сообщения о его участии в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности, и пригрозили судом.

После информации о якобы участии в перевозке мигрантов и об угрозе санкций представители "Аэрофлота" заявили, что это может понятным образом спровоцировать негативные последствия для операционной и финансовой деятельности компании. Поэтому последняя оставляет за собой право на судебную защиту своих интересов, передаёт "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что власти Польши считают, что располагают информацией о вовлечённости авиакомпании "Аэрофлот" в миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Как отметил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, никаких, даже надуманных оснований для санкций против "Аэрофлота", если следовать логике самого ЕС, не существует.