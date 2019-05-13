"Аэрофлот" хоронит авиапром в России: Эксперт рассказал о заговоре против SSJ-100 ради Boeing

В ситуацию с полетами самолетов SSJ-100 вмешалась политика. Об этом заявил Царьграду бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" и заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По мнению Сытника, "Аэрофлот" якобы заинтересован в дискредитации SSJ-100, так как компанией давно правят люди, имеющие родственников и недвижимость за рубежом. Поэтому летным директорам была дана команда при любой неисправности, не влияющей на безопасность полетов, отменять рейсы, а летчиков поощрять.

Подобные действия связаны с тем, что при заключении контрактов с другими производителями авиатехники можно получить значительно большие откаты.

"Есть специальные документы, в которых расписано, что в случае неисправности, которая допускается и не угрожает безопасности полётов, надо выполнить рейс до пункта назначения. Так и делалось. Так и делается на всех машинах, и на Airbus, и на Boeing, и на Embraer, везде одинаково всё. Но с Superjet теперь политика. Это большая политика, которая направлена на то, чтобы дискредитировать вообще российский авиапром", - пояснил эксперт.

Отечественный авиапром под угрозой

Как добавил Сытник, когда ОАК возглавлял Михаил Погасян, шло активное освоение средств. Однако сейчас уже было налажено производство, что вынуждает заинтересованных людей быть в поиске дополнительных источников финансирования. Таким образом, все делается не в интересах народа.

Ответственность за развал производства пассажирских самолетов эксперт возлагает не только на руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева, но и на главу МАК Татьяну Анодину и экс-главу Росавиации Александра Нерадько, которые в свое время поспособствовали закрытию проекта Ил-86.

"Самолёт Ту-134 замечательный, Як-42. Где эти машины? Их просто нет. Як-40 ещё, чего-то там его переделают в Новосибирске, вместо трёх два двигателя - и востребованная машина до сих пор. Конечно, вы правы, если немножко модернизировать старые модели, Ту-154, Ту-134, Як-42, новую авионику поставить, новые двигатели, эти машины летали бы ещё 15-20 лет. За это время можно было бы создать замечательную модель, не хуже этих старых машин, и мы не зависели ни от Boeing, ни от Airbus. И таких менеджеров типа Савельева надо гнать из России. Награбили, ну уж всё, идите", - резюмировал он.

"Аэрофлот" и крушение SSJ-100

Ранее стало известно о том, что после трагедии в аэропорту Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, компания "Аэрофлот" отменила несколько десятков рейсов SSJ-100. Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не имеет полномочий рассматривать вопросы об эксплуатации техники.

Любопытно также и то, что в конце апреля 2019 года правительство России одобрило заявку "Аэрофлота" на покупку 100 самолетов Boeing и Airbus. Согласно предварительным подсчетам, на эти цели может быть потрачено коло 17 миллиардов долларов.

"На словах чиновники чуть ли не противостоят Западу, а в делах скупают их самолеты. Boeing и Airbus давно нашли подходы к российским "слугам народа", - возмутился экономический обозреватель, ведущий Царьграда Юрий Пронько.

Впрочем, в руководстве авиакомпании также допускают возможность увеличения заказа на российские среднемагистральные самолеты МС-21 до 85 единиц.