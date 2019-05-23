"Адвокат Коломойского" попал под люстрацию: Минюст Украины требует уволить главу администрации Зеленского

Минюст Украины потребовал от главы государства Владимира Зеленского уволить Андрея Богдана с поста руководителя президентской администрации. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Сергей Петухов.

Как подчеркнул политик, министерство намерено внести Богдана в люстрационный реестр в соответствии с законом "Об очищении власти". Дело в том, что новый глава АП во времена правления Виктора Януковича занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

После госпереворота данный пост был включен в перечень должностей, подлежащих люстрации. Согласно законодательству, Андрей Богдан не может быть госслужащим до октября 2014 года. Впрочем, замглавы АП Руслан Рябошапка утверждает, что Богдан не подпадает под действие закона.

"В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, мы не исключаем такого варианта", - отреагировал Петухов, опубликовав фото запроса.

Напомним, в 2014 году Андрей Богдан занимал пост советника губернатора Днепропетровской области и известного олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, Богданов является адвокатом предпринимателя.