"Адски бомбят": Трамп голословно обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии

В очередной раз Америка продемонстрировала тот факт, что доказательства ей ни к чему для того, чтобы разбрасываться голословными обвинениями в адрес России. Так на этот раз поступил президент США Дональд Трамп, бросив обвинения в адрес нашей страны, основываясь лишь на слухах.

В частности, глава Белого дома заявил, что Россия, а вместе с ней Сирия и "в меньшей степени" Иран якобы "адски бомбят" провинцию Идлиб и "без разбора убивают многих невинных мирных жителей".

Напомним, в Сети действительно появлялось немало подобных слухов, и интернет-пользователи даже выкладывали душещипательное видео и фото с ранеными и убитыми детьми. Утверждалось, что это якобы были жертвы бомбардировок ВКС России в Идлибе. Однако на деле "доказательства" оказались фейком, а за жертвы в сирийской провинции выдавались погибшие и раненные во время бомбардировок западной коалиции.

Тем не менее Трамп не утруждает себя сбором реальных доказательств, доверяя слухам. Хотя сам же не раз называл себя жертвой фейковых новостей. Американский лидер призвал и Россию, и Сирию, и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе.

"Мир следит за этой бойней, - отметил Трамп. - Какова цель, что это даст вам? СТОП!"

Фото: twitter/realDonaldTrump

Напомним также, ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о нарушениях режима прекращения в Идлибе. Боевики обстреляли сразу несколько населенных пунктов.