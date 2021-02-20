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"Адьос, амигос!": Главный русофоб США бросил замерзающих техасцев ради пляжа и моря

20 февраля 2021, 00:15  •  80 • В мире
Сенатор от Техаса Тед Круз, которого часто называют главным русофобом США, бросил замерзающих в родном штате людей. Пока те борются с ледяным апокалипсисом, он отправился на пляж, к морю. "Адьос, амигос!" - шутят про политика на телевидении.
Главным русофобом США Круза стали называть после разработки проекта санкций против "Северного потока - 2". Остановить строительство этот политик не смог, но затормозил значительно. Теперь же он оказался в ситуации, когда ему не до России и не до санкций.
Тед Круз вполне может попрощаться со своим политическим будущим, так как совершил роковую ошибку. Для уничтожения своей репутации потребовалось всего 10 часов.
"Пока его избиратели замерзают, он сделал то, что на его месте сделал бы любой великий лидер - взял билет в Мексику и сказал: "Адьос, амигос!". Вся Америка плюёт в сенатора от Техаса Теда Круза, сбежавшего от стихии в Канкун", - рассказывает зрителям один из ведущих вечернего телешоу.
Фрагмент программы со своим переводом показал в Telegram-канале "Перевёл и озвучил" Андрей Бочаров.
Другой ведущий на ТВ Тревор Ноа иронизирует, что "бедному техасцу пришлось проехать аж 800 миль (почти 1300 километров. - Ред.), чтобы добраться до воды, электричества и тепла". Вот только не проехать, а пролететь. Самолёт с Тедом Крузом на борту приземлился в аэропорту Канкуна в 19:52. А около шести утра он забронировал обратный билет в Хьюстон.
Политик попытался объяснить свои действия. Он рассказал, что у его дочерей из-за непогоды отменили занятия в школах, и девочки решили провести время у моря. Круз признался: просто хотел быть хорошим отцом и вообще собирался только доставить дочерей в Канкун, а потом сразу вернуться. Американские журналисты не поверили. В одном издании обратили внимание на фотографию из аэропорта, где у Круза весьма внушительный чемодан. Маловероятно, что столько вещей ему нужно для перелёта до Мексики и обратно.
Другое издание рассказало о сообщении, которое супруга Круза отправила своим друзьям 17 февраля. Она пожаловалась на промёрзший дом и предложила провести несколько дней весёлой компанией на мексиканском побережье. Местом встречи миссис Круз указала отель, где стоимость номера составляет 300 долларов за ночь.

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