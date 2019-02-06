"Адмирал Кузнецов" - яркий пример: Ветеран Афганистана объяснил необходимость военных баз России за рубежом

Зарубежные военные базы - это очень дорогое удовольствие, но в нынешней международной обстановке они являются абсолютно необходимыми, считает зампредседателя Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев. Доказательством этому служит ситуация с авианосцем "Адмирал Кузнецов", отмечает он.

В связи с непростой военно-политической обстановкой в мире встал вопрос о необходимости российских военных баз за рубежом. Свой взгляд на ситуацию Царьграду дал заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев.

По его словам, военные базы за рубежом - это весьма дорогое удовольствие. Зарубежная военная база представляет из себя фактически целое предприятие, огромный завод, где складируются запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, продовольствия, обмундирования. Это всё стоит денег, и немалых. Однако наличие таких баз является по сути необходимостью, и от этого никуда не деться.

"К сожалению, международная обстановка заставляет нас действовать сообразно тому, какие угрозы несет сегодняшнее время", - поясняет Владимир Кошелев в интервью Царьграду.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с запретом на заправку российского авианосца "Адмирал Кузнецов" в портах стран НАТО. В таких вот случаях военно-морская база России в сирийском Тартусе приобретает ключевое значение. То же самое касается и авиабазы Хмеймим.