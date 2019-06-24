|
"Адмирал Горшков" прибыл на Кубу: Отряд кораблей Северного флота России вошёл в порт Гаваны
24 июня 2019, 22:24 • 65 • Политика
Корабли Северного флота зашли в Гавану. Во главе отряда - фрегат "Адмирал Горшков". Он примет у себя на борту посла России, а также представители командования вооруженных сил Кубы.
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в порт столицы Кубы. Такой информацией поделился глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Отмечается, что в порту Гаваны фрегат "Адмирал Горшков" посетит посол России на Кубе Андрей Гуськов. Вместе с ним на палубу российского флагмана поднимутся представители командования вооруженных сил Кубы.
Данный отряд кораблей Северного флота выступил в дальний поход 26 февраля. За минувшие месяцы корабли преодолели расстояние в 28 тысяч морских миль. В течение плавания отряд заходил в порты в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея военно-морских сил Китая.
Недавно корабли навестили порт во Владивостоке, после чего направились в Тихий океан, пересекли экватор и зашли в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. А на прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:54
|
23 июня 2019, 13:54
|
18 июня 2019, 11:54
|
22 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 00:54
|
22 июня 2019, 23:09
|
19 июня 2019, 18:54