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"Адмирал Горшков" прибыл на Кубу: Отряд кораблей Северного флота России вошёл в порт Гаваны

24 июня 2019, 22:24  •  65 • Политика
Корабли Северного флота зашли в Гавану. Во главе отряда - фрегат "Адмирал Горшков". Он примет у себя на борту посла России, а также представители командования вооруженных сил Кубы.
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в порт столицы Кубы. Такой информацией поделился глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Отмечается, что в порту Гаваны фрегат "Адмирал Горшков" посетит посол России на Кубе Андрей Гуськов. Вместе с ним на палубу российского флагмана поднимутся представители командования вооруженных сил Кубы.
Данный отряд кораблей Северного флота выступил в дальний поход 26 февраля. За минувшие месяцы корабли преодолели расстояние в 28 тысяч морских миль. В течение плавания отряд заходил в порты в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея военно-морских сил Китая.
Недавно корабли навестили порт во Владивостоке, после чего направились в Тихий океан, пересекли экватор и зашли в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. А на прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.

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