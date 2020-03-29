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"Ад уже здесь": Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail

29 марта 2020, 20:35  •  41 • В мире
По данным Daily Mail, в Нью-Йорке ситуация с распространением коронавируса настолько тяжёлая, что заражённые им горожане умирают каждые 17 минут. Врачи не успевают помогать. "Ад уже здесь", - прокомментировал эту информацию политолог Армен Гаспарян.
По официальным данным, озвученным губернатором, в Нью-Йорке количество заразившихся коронавирусом превысило 52 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 728 заболевших.
Однако ситуация в американском мегаполисе, если верить Daily Mail, становится едва ли не катастрофической.
По данным издания, заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут. И врачи уже не справляются с потоком заболевших. Картина всё больше напоминает конвейер. По описанию одного из местных докторов, больных привозят в клинику, подключают к аппаратуре, но это не спасает. Заражённые умирают, несмотря на все усилия врачей. Дальше всё повторяется по цепочке. Но конца-края новым пациентам нет.
Другой врач - представитель частной клиники - сравнил нью-йоркские больницы с военными госпиталями, где пациенты с кислородными масками лежат плотными рядами.
"Ад уже здесь", - прокомментировал описанную ситуацию и высокую смертность от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке политолог Армен Гаспарян.
"В Нью-Йорке заражённые коронавирусом начали умирать каждые 17 минут. Хочешь жить? Оставайся дома!" - в свою очередь призывает журналистка Юлия Витязева.
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