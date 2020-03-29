"Ад уже здесь": Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail

По официальным данным, озвученным губернатором, в Нью-Йорке количество заразившихся коронавирусом превысило 52 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 728 заболевших.

Однако ситуация в американском мегаполисе, если верить Daily Mail, становится едва ли не катастрофической.

По данным издания, заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут. И врачи уже не справляются с потоком заболевших. Картина всё больше напоминает конвейер. По описанию одного из местных докторов, больных привозят в клинику, подключают к аппаратуре, но это не спасает. Заражённые умирают, несмотря на все усилия врачей. Дальше всё повторяется по цепочке. Но конца-края новым пациентам нет.

Другой врач - представитель частной клиники - сравнил нью-йоркские больницы с военными госпиталями, где пациенты с кислородными масками лежат плотными рядами.

"Ад уже здесь", - прокомментировал описанную ситуацию и высокую смертность от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке политолог Армен Гаспарян.

"В Нью-Йорке заражённые коронавирусом начали умирать каждые 17 минут. Хочешь жить? Оставайся дома!" - в свою очередь призывает журналистка Юлия Витязева.