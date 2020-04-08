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"Ад уже здесь". Испанский священник начал отпевать умерших от коронавируса каждые 15 минут - Гаспарян

08 апреля 2020, 00:35  •  67 • В мире
Политолог Армен Гаспарян поделился ссылкой на текст CNN о критической ситуации в Испании. Журналисты приводят рассказ священника, к которому привозят умерших от коронавируса каждые 15 минут. На молитвы у него всего пять минут. "Ад уже здесь", - прокомментировал Гаспарян в своём Twitter.
Испанский священник рассказал CNN о пандемии и жертвах коронавируса. Политолог Армен Гаспарян поделился ссылкой на этот материал в своём Twitter и печально прокомментировал: "Ад уже здесь".
Отец Эдуар заявил, что погибших везут нескончаемым потоком, катафалки идут один за другим. По словам священнослужителя, гробы подвозят каждые 15 минут. В результате на молитвы и слова поддержки родственникам у него остается всего пять минут.
Родственники часто приезжают в масках и перчатках. Некоторые пытаются снимать церемонию прощания на телефон, чтобы показать в соцсетях своим близким, не решившимся приехать на кладбище в разгар пандемии. Священник рассказывает, что на лицах людей "видна огромная скорбь".
Отец Эдуар говорит, что не носит защитную маску и перчатки и старается быть рядом с людьми в этот сложный момент.
"Я стараюсь быть рядом с ними. Я говорю им, что я с ними, и что они не одни. Иногда я плачу", - поделился священнослужитель.
Испания стала одной из стран, наиболее сильно пострадавших от вспышки COVID-19. А эпицентром заболевания стал Мадрид. В столице - около 40% погибших от болезни. Количество жертв такое, что городские морги не справляются, под них приходится переоборудовать ледовые катки.
Напомним, ранее появились данные, что к 7 апреля Испания вышла на второе место в мире по числу заражённых коронавирусом. Там 136 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19 и 13 тысяч погибших, по подсчётам американского Университета Хопкинса. Больше заражённых лишь в США: около 368 тысяч больных и уже больше 10 тысяч погибших. А лидером по числу погибших по-прежнему является Италия: 16 тысяч погибших и 132 тысячи заражённых.

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