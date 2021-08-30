"Абьюзер" Соловьёв диагностировал у Бузовой "болезнь Уткина"

Бузова обозвала Соловьёва "абьюзером" и отказалась участвовать в его шоу. Телеведущий ответил, что певица и актриса "страдает болезнью Уткина".

Певица и актриса Ольга Бузова неожиданно раскритиковала телеведущего Владимира Соловьёва и обозвала его "абьюзером". В ответ Соловьёв диагностировал у Бузовой "болезнь Уткина".

Актриса записала видео, в котором обвинила телеведущего в оскорблении женщин в эфире его телепередач. В этой связи Бузова пообещала никогда не посещать шоу Соловьёва.

В ответ на это телеведущий заявил, что актрисе явно требуется помощь психиатра. А по поводу "абьюзера" Соловьёв отметил, что Бузова явно страдает болезнью Уткина. То есть она произносит слова, значения которых не понимает.

Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на "Доме-2" приводят к полной деградации!

- подчеркнул телеведущий.

В этой связи Соловьёв добавил, что Бузовой не помешали бы уроки от специалиста по пению и актёрскому мастерству.