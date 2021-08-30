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"Абьюзер" Соловьёв диагностировал у Бузовой "болезнь Уткина"
30 августа 2021, 23:30 • 90 • Политика
Бузова обозвала Соловьёва "абьюзером" и отказалась участвовать в его шоу. Телеведущий ответил, что певица и актриса "страдает болезнью Уткина".
Певица и актриса Ольга Бузова неожиданно раскритиковала телеведущего Владимира Соловьёва и обозвала его "абьюзером". В ответ Соловьёв диагностировал у Бузовой "болезнь Уткина".
Актриса записала видео, в котором обвинила телеведущего в оскорблении женщин в эфире его телепередач. В этой связи Бузова пообещала никогда не посещать шоу Соловьёва.
В ответ на это телеведущий заявил, что актрисе явно требуется помощь психиатра. А по поводу "абьюзера" Соловьёв отметил, что Бузова явно страдает болезнью Уткина. То есть она произносит слова, значения которых не понимает.
- подчеркнул телеведущий.
В этой связи Соловьёв добавил, что Бузовой не помешали бы уроки от специалиста по пению и актёрскому мастерству.
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