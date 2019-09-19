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"Абсурдные отговорки будут продолжаться": Эксперт о блокировке Украиной Минских соглашений

19 сентября 2019, 07:54  •  141 • В мире
Встреча контактной группы по Украине, которая проходила в Минске, закончилась провалом: украинская делегация отказалась подписывать документ с "формулой Штайнмайера", заявив, что это "не предусмотрено Минскими соглашениями. "Абсурдные отговорки будут продолжаться и дальше", - считает Александр Асафов.
Об этом политолог заявил в беседе с Nation News, комментируя срыв встречи контактной группы и, как следствие, саммит "нормандской четверки".
Асафов напомнил, что "формула Штайнмайера", по своей сути, является "дорожной картой", по которой должны выполняться Минские соглашения. Ничего нового в ней нет, она просто регламентирует порядок выполнения договоренностей. Однако чем ближе реальная перспектива выполнения Минских соглашений, тем в более сложном положении оказывается украинская политическая элита.
По словам политолога, в той политической конфигурации, которая в настоящее время сложилась в Киеве, невозможно вообще говорить о выполнении каких-либо соглашений. К примеру, необходимо внести ряд поправок в действующую конституцию Украины, однако на это едва ли пойдут украинские власти, к тому же такой шаг, скорее всего, не одобрят западные кураторы.
"Поэтому все пять лет Минские соглашения Украина блокировала и намерена делать это дальше, при этом обвиняя Россию. И, конечно, та тропинка на обновление, которая их привела к Минским соглашениям, упирается в то, что выполнять нужно. Сейчас они демонстрируют неадекватную и абсурдную отговорку, но это прекрасно демонстрирует стиль украинской политики", - заключил Александр Асафов.

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