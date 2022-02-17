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"Абсурд и безумие": Шарий жёстко высказался о политике Зеленского, публичных расстрелах и праздниках
17 февраля 2022, 02:10 • 74 • Политика
Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий, против которого президентом Украины были ужесточены личные санкции, жёстко высказался о политике Владимира Зеленского. Он упомянул и публичные расстрелы, и новые праздники. "Абсурд и безумие", - отметил эксперт.
Шарий рассказал, что санкции ещё 20 августа 2021 года были введены не только против него, но и против его жены и тёщи. Тогда же решением СНБО и указом Зеленского был заблокирован персональный сайт медиаэксперта. Теперь же санкции будут вводиться против "ресурсов с аналогичным содержанием". Причём расшифровки этого понятия и критерии ресурсов украинские власти не привели. Кто будет оценивать эти ресурсы на соответствие, тоже пока непонятно.
Официальные Киев блокирует независимые медиаресурсы, и это общественность встречает молчанием. Шарий предположил: если на Украине начнут публично расстреливать людей, никто ничего не скажет.
По мнению политика, Зеленский занимается вовсе не тем, чем должен согласно занимаемой должности. У Украины "колоссальнейшие проблемы": инвестиций нет, государство разваливается, людям нечем платить за ЖКХ. Зато налажен приток с Запада оружия, который медиаэксперт назвал металлоломом.
И при этом Владимир Зеленский или "улучшает" санкции, или придумывает новые праздники. Имеется ввиду День единения, который отмечался на Украине 16 февраля. Глава государства уведомил о нём народ двумя днями ранее.
"Этот абсурд и безумие не объяснить", - приводит слова Шария "Взгляд".
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