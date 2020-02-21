Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
День позора подошел к концу
Душенов 256. Авианосные утопленники Дяди Сэма
Был ли Ленин немецким шпионом или только прикидывался?
Рейтинг Путина не помещается у Любы Соболь в голове (Smile Face)
Главная / Политика

"Абсолютный цирк": Пожигайло объяснил, почему Шнурову не светит карьера в политике

21 февраля 2020, 06:09  •  75 • Политика
Певец и музыкант Сергей Шнуров официально пошёл в политику, присоединившись к Партии Роста. "Это цирк. Абсолютный цирк... Но шоу - два часа, ну, три, потом зритель устаёт", - прокомментировал Павел Пожигайло политические перспективы лидера группы "Ленинград".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию Роста и официально пошёл в политику. Событие для Царьграда прокомментировал член Общественной палаты России Павел Пожигайло.
По его мнению, произошедшее - это не что иное, как попытка создать политтехнологически сущность, которая на деле сущностью не является. То есть вместо реальной политсилы создаётся некий суррогат из политтехнологий, виртуальной реальности и фейков.
Это цирк. Абсолютный цирк. Как бы в этом цирке, ну, одни клоуны, вторые, третьи, - сказал Павел Пожигайло в комментарии Царьграду.
В этой связи он считает, что у Шнурова нет особых шансов в политике и никогда их не будет. Потому что политическая кампания строится по законам театра, по законам цирка, по законам шоу.
Но шоу - два часа, ну, три, потом зритель устаёт, - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 02:54
С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
20 февраля 2020, 17:09
Путин рассказал о миссии Мишустина в ФНС
21 февраля 2020, 02:54
Гражданская оборона: Путин призвал обеспечить защиту массовых акций
21 февраля 2020, 02:54
Гаспарян назвал конкурента Шнурова и предостерёг от треша 90-х, когда политику заменил балаган
21 февраля 2020, 00:54
Москва считает срежиссированным вбросом обвинения в кибератаках на грузинские сайты
21 февраля 2020, 06:09
"Абсолютный цирк": Пожигайло объяснил, почему Шнурову не светит карьера в политике
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
18 февраля 2020, 22:54
Что стоит за обострением в Донбассе
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.