"Абсолютный цирк": Пожигайло объяснил, почему Шнурову не светит карьера в политике

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию Роста и официально пошёл в политику. Событие для Царьграда прокомментировал член Общественной палаты России Павел Пожигайло.

По его мнению, произошедшее - это не что иное, как попытка создать политтехнологически сущность, которая на деле сущностью не является. То есть вместо реальной политсилы создаётся некий суррогат из политтехнологий, виртуальной реальности и фейков.

Это цирк. Абсолютный цирк. Как бы в этом цирке, ну, одни клоуны, вторые, третьи, - сказал Павел Пожигайло в комментарии Царьграду.

В этой связи он считает, что у Шнурова нет особых шансов в политике и никогда их не будет. Потому что политическая кампания строится по законам театра, по законам цирка, по законам шоу.