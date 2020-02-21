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"Абсолютный цирк": Пожигайло объяснил, почему Шнурову не светит карьера в политике
21 февраля 2020, 06:09 • 75 • Политика
Певец и музыкант Сергей Шнуров официально пошёл в политику, присоединившись к Партии Роста. "Это цирк. Абсолютный цирк... Но шоу - два часа, ну, три, потом зритель устаёт", - прокомментировал Павел Пожигайло политические перспективы лидера группы "Ленинград".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в Партию Роста и официально пошёл в политику. Событие для Царьграда прокомментировал член Общественной палаты России Павел Пожигайло.
По его мнению, произошедшее - это не что иное, как попытка создать политтехнологически сущность, которая на деле сущностью не является. То есть вместо реальной политсилы создаётся некий суррогат из политтехнологий, виртуальной реальности и фейков.
В этой связи он считает, что у Шнурова нет особых шансов в политике и никогда их не будет. Потому что политическая кампания строится по законам театра, по законам цирка, по законам шоу.
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