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"Абсолютное оружие Путина": Немецкие СМИ о гиперзвуковом комплексе "Авангард"

28 декабря 2019, 15:39  •  104 • Политика
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство, сообщил в пятницу, 27 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу. "Абсолютное оружие Путина", - назвали российский комплекс немецкие СМИ.
У России новое оружие - с ракетой "Авангард", гиперзвуковая ракета практически неуязвима. Так отреагировали немецкие СМИ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о выходе на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".
"Абсолютное оружие Путина. Россия вводит "Авангард" в эксплуатацию", - сообщает немецкий телеканал NTV.
Он отмечает, что российская ракета обладает дальностью полёта в 4 тысячи километров, а её скорость составляет 20 мах. То есть она в 20 раз быстрее скорости звука. При этом "Авангард" может развить и скорость в 27 мах, или свыше 33 тысяч километров в час.
"Поскольку цель и высота полёта всё ещё могут быть изменены во время полёта, Путин назвал тип ракеты "практически неуязвимым". Путин добавил, что он не думает, что у любой страны будет такое оружие в ближайшие годы", - отмечает немецкий канал.
Также приводится информация о том, что "Авангард" способен пробить любой существующий противоракетный щит. А в 2020 году Вооружённые силы РФ получат ещё одно "непобедимое оружие" - межконтинентальную баллистическую ракету пятого поколения "Сармат", добавляет телеканал.
Ранее на селекторном совещании в минобороны командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил, что первый полк, вооружённый новым ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области.
"Как уже было объявлено, выполнена задача Верховного главнокомандующего и министра обороны по постановке на боевое дежурство первого ракетного полка комплекса "Авангард" в Ясненской ракетной дивизии", - сказал он, добавив, что это событие было "наиболее значимым" для РВСН в уходящем 2019 году.
Командующий также сообщил, что "мероприятия плана подготовки нового учебного года выполняются в полном объёме и без отклонений".

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