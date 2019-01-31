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"Абсолютное большинство" против: Глава Сахалинской области о передаче Курильских островов
31 января 2019, 19:24 • 58 • Политика
Как заявил исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, "абсолютное большинство" жителей региона против передачи Курильских островов Японии.
Большая часть жителей Сахалина выступает против передачи Японии Курильских островов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко.
"Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно", - рассказал он в интервью ТАСС.
По словам политика, существует повестка о передаче остроов, она предназначена исключительно для японцев, но не для жителей Сахалина и Курил. Именно поэтому "абсолютное большинство" населения области не считает, что данный вопрос реально стоит на повестке дня.
Вместо этого граждане заинтересованы в расширении сотрудничества с японской стороной на взаимовыгодных условиях.
Ранее представители ВЦИОМ сообщили о том, что 77% респондентов выступают против передачи части островов Курильской гряды Токио. Опрос был проведен в конце ноября 2018 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.
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