"Абсолютное большинство ему доверяет": Малофеев объяснил право Путина единолично выбирать премьера

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале гости студии обсудили интервью президента России Владимира Путина ТАСС. В частности, его слова о том, что он лично предложил и утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. По словам наблюдателей, общественность имеет право быть включённой в подобные кадровые процессы, а президент не должен нести всю ответственность на себе.

Между тем учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев напомнил, что лучшая форма общественного контроля, если говорить о демократии, - это участие народа через выборы.

"Народ проявляет свой общественный контроль лучшим образом во время выборов. У нас есть всенародно избранный президент, который избран 70% голосов. Вот наш президент. Абсолютное большинство жителей России ему доверяет. Соответственно, поэтому он предлагает правительство", - пояснил Малофеев.

Он напомнил, что в парламенте России есть партия большинства - "Единая Россия", которая представляет собой две трети Государственной Думы.

"Поэтому лучшая форма общественного контроля, если вам не нравится правительство, - голосовать против "Единой России", а если вам нравится - голосовать за неё. Вот самая лучшая форма общественного контроля", - резюмировал Малофеев.

Ранее президент России Владимир Путин дал развёрнутое интервью, в котором рассказал об отставке правительства России в полном составе, развале "тандема" с Дмитрием Медведевым. Прокомментировал Путин и назначение нового премьера Михаила Мишустина. Президент уточнил, что выбрал этого кандидата за "личные и деловые качества". Путин раскритиковал и расхожее представление о работе Мишустина как главы ФНС. "Это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей", - заявил президент.