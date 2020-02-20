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"Абсолютное большинство ему доверяет": Малофеев объяснил право Путина единолично выбирать премьера
20 февраля 2020, 20:24 • 61 • Политика
В эфире программы "Время покажет" гости студии обсудили интервью президента Владимира Путина, в котором он заявил, что о кандидате в премьер-министры Михаиле Мишустине знал только он. Некоторые эксперты выразили недовольство такой ситуацией, заметив, что должна соблюдаться функция общественного контроля. Однако учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев напомнил, что абсолютное большинство жителей России доверяет Путину, а значит, он имеет право принимать такие решения. Что касается форм общественного контроля, то, по словам Малофеева, выборы - лучшая из них.
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале гости студии обсудили интервью президента России Владимира Путина ТАСС. В частности, его слова о том, что он лично предложил и утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. По словам наблюдателей, общественность имеет право быть включённой в подобные кадровые процессы, а президент не должен нести всю ответственность на себе.
Между тем учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев напомнил, что лучшая форма общественного контроля, если говорить о демократии, - это участие народа через выборы.
"Народ проявляет свой общественный контроль лучшим образом во время выборов. У нас есть всенародно избранный президент, который избран 70% голосов. Вот наш президент. Абсолютное большинство жителей России ему доверяет. Соответственно, поэтому он предлагает правительство", - пояснил Малофеев.
Он напомнил, что в парламенте России есть партия большинства - "Единая Россия", которая представляет собой две трети Государственной Думы.
"Поэтому лучшая форма общественного контроля, если вам не нравится правительство, - голосовать против "Единой России", а если вам нравится - голосовать за неё. Вот самая лучшая форма общественного контроля", - резюмировал Малофеев.
Ранее президент России Владимир Путин дал развёрнутое интервью, в котором рассказал об отставке правительства России в полном составе, развале "тандема" с Дмитрием Медведевым. Прокомментировал Путин и назначение нового премьера Михаила Мишустина. Президент уточнил, что выбрал этого кандидата за "личные и деловые качества". Путин раскритиковал и расхожее представление о работе Мишустина как главы ФНС. "Это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей", - заявил президент.
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