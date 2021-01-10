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"Абсолютное безумие!": Big Tech устроили "варфоломеевскую ночь", Трамп-младший не сдержался

10 января 2021, 00:25  •  87 • Политика
Twitter не даст Трампу завести новый аккаунт, чтобы обойти блокировку, и будет всячески пресекать попытки президента США выйти в публичное пространство. Twitter оказался не единственным. Big Tech устроили "варфоломеевскую ночь" главе государства и его сторонникам. Трамп-младший не сдержался. Что происходит в США после протестов в Вашингтоне?
Целый ряд западных сервисов забанили Трампа после того как его последователи попытались взять штурмом Капитолий. Среди них оказались такие платформы, как Reddit, Twitch, Google (удалил социальное приложение Parler), Facebook, Instagram, Snapchat и Discord.
TikTok заявил, что перенаправляет хештеги #stormthecapitol (штурм Капитолия) и #patriotpart (патриотическая часть), а YouTube удаляет все ролики, посвящённые фальсификациям на американских выборах. Кроме того, YouTube заблокировал подкаст популярного блогера Стива Бэннона "Военная комната", который посвящён обсуждению актульных событий в мире.
Даже музыкальный сервис Shopify не остался в стороне. Он забанил два интернет-магазина, связанных с Трампом, пишет портал Axios.
Отметим, что массовым баном дело не ограничилось. Как сообщает Telegram-канал "Теория большого шока", группа западных IT-гигантов, также известная как Big Tech, запустила скоординированную кибератаку на 74 миллиона избирателей Трампа.
Конгрессмен Мэтт Гетц назвал действия сервисов "большой технотиранией". А сын президента США Дональд Трамп-младший назвал происходящее воплощением антиутопии Оруэлла.
В Америке больше нет свободы слова. Она умерла вместе с крупными технологиями, и то, что осталось, - это только для избранных. Абсолютное безумие! - отметил он.

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