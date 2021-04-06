"Абсолютно выдуманная история": Заявление об "украинском русском" преследовали единственную цель

Заявления пресс-секретаря украинского президент Юлии Мендель об "украинском русском языке" преследовали единственную цель. Её озвучил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. "Абсолютно выдуманная история", - считает он.

Ранее Мендель назвала украинский язык не только противостоянием России, но и "пока ещё неосознанным состоянием". Украинский русский она определила как часть культурного разнообразия Украины.

"И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", – заявила Мендель.

По мнению Перлина, в Незалежной русский язык выдавливают. Причём власть делает это постепенно и систематично. Там внушают, что общение на русском – агрессия против украинцев. Только люди такую позицию не принимают и критикуют. Ярким примерном является падение рейтингов президента Владимира Зеленского.

"Соответственно, власти начали искать, каким образом реабилитироваться перед населением. Придумали "украинский русский", абсолютно выдуманную историю", – считает политолог.

Причём практической значимости у заявления пресс-секретаря Зеленского нет. Это просто пустышка.

"[Слова Мендель] направлены только на то, чтобы заболтать население, отвлечь внимание разговорами о якобы защите русского языка", - произнёс Перлин в эфире радио Sputnik.