|
"Абсолютно выдуманная история": Заявление об "украинском русском" преследовали единственную цель
06 апреля 2021, 05:10 • 226 • Политика
Заявления пресс-секретаря украинского президент Юлии Мендель об "украинском русском языке" преследовали единственную цель. Её озвучил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. "Абсолютно выдуманная история", - считает он.
Ранее Мендель назвала украинский язык не только противостоянием России, но и "пока ещё неосознанным состоянием". Украинский русский она определила как часть культурного разнообразия Украины.
"И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", – заявила Мендель.
По мнению Перлина, в Незалежной русский язык выдавливают. Причём власть делает это постепенно и систематично. Там внушают, что общение на русском – агрессия против украинцев. Только люди такую позицию не принимают и критикуют. Ярким примерном является падение рейтингов президента Владимира Зеленского.
"Соответственно, власти начали искать, каким образом реабилитироваться перед населением. Придумали "украинский русский", абсолютно выдуманную историю", – считает политолог.
Причём практической значимости у заявления пресс-секретаря Зеленского нет. Это просто пустышка.
"[Слова Мендель] направлены только на то, чтобы заболтать население, отвлечь внимание разговорами о якобы защите русского языка", - произнёс Перлин в эфире радио Sputnik.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
226
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2021, 21:05
|
04 апреля 2021, 00:00
|
31 марта 2021, 06:10
|
04 апреля 2021, 12:50
|
30 марта 2021, 08:10
|
31 марта 2021, 23:35
|
01 апреля 2021, 09:40