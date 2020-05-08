"Абсолютно недопустимо": Как забалтывают решения Путина. Мнение Пожигайло

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину предоставить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки разным слоям населения, о которых говорил президент Владимир Путин. Член Общественной палаты России, президент фонда Столыпина Павел Пожигайло прокомментировал для Царьграда ситуацию.

"Моё мнение, поскольку я голосовал всё время за Путина, то надеюсь, что есть начальник и есть подчинённые. Когда я был статс-секретарём, находясь в правительстве, мы в 2000-х годах очень чётко понимали, что мы никакие не политики, у нас нет своей позиции. То есть есть чёткая система иерархии, в которой мы должны были чётко выполнять те решения, которые принимались либо главой государства, либо главой правительства. И поэтому для меня странно, что в этой ситуации Голикова как бы дезавуирует позицию президента", - признался Пожигайло.

Он отметил, что ему повезло лично общаться с президентом, и не один раз, и чистая и честная позиция отца восьмерых детей о президенте следующая: Владимир Владимирович абсолютно органичен России и своему народу.

"Его решение обеспечить поддержку людей абсолютно адекватно с точки зрения его позиции. Помните, он говорил, что если на Западе они считают логически, что экономика важнее, чем жизнь одного человека, то он сказал: нет, для нас жизнь одного человека, даже старика, важнее, чем экономические проблемы, и что у нас свои ценности, и Россия всегда так жила. Кстати, и Достоевский об этом говорил, про слезу ребёнка. Что в очередной раз подтверждает, что морально-этическая позиция Путина абсолютно адекватна настроению общества. И он поступил абсолютно правильно, то, о чём говорил Глазьев, о чём говорили многие наши национальные экономисты", - напомнил член ОП.

По его словам, именно национальные, а не глобальные экономисты уже "сто раз" доказали правоту суверенного позиционирования в экономике России с точки зрения её внутренних интересов.

"И тем не менее существует какая-то группа, фронда, или как её назвать, у которой есть своё мнение по этому поводу. Мне кажется, что в данной ситуации мы как-то забыли, но надо напомнить о том, что мы ведь отложили голосование по поправкам в Конституцию. Коронавирус отодвинул на второй план очень важный для нас вопрос, в котором в том числе телеканал Царьград и все мы принимали участие, чтобы целый ряд важных для нас поправок вошёл в проект изменения Конституции. И поэтому или не поэтому, не знаю, как только появился карантин, это голосование отодвинулось, но я вас уверяю, что многие их тех, кто не согласен принципиально с этими поправками, об этом помнят", - считает Пожигайло.

Он не исключил, что идёт внутриполитическая игра, и что когда карантин закончится, некие группы будут пытаться настроить людей против президента, в конечном итоге против голосования, против выборов, которые будут в сентябре, поэтому сейчас решения главы государства забалтываются.

"Я не исключаю, что именно эта задача - утилитарная, политическая - ставится во главу угла. Потому что по-другому объяснить то, что пытаются дезавуировать чёткую позицию Путина, которая звучала не единожды, невозможно. Ещё раз повторяю, он буквально за несколько дней озвучивал свою позицию, это такая глобальная этическая позиция руководителя государства в отношении того, что для нас человек важнее, чем какие-то макроэкономические показатели. И, собственно, в правительстве мы слышим совершенно обратную ситуацию. Не знаю, мне кажется, что сказывается отсутствие премьер-министра", - предположил Пожигайло.

По его словам, ему как президенту фонда Столыпина Михаил Мишустин напоминает Столыпина - по харизме, по внутренней энергетике, по тому, как светятся его глаза.

"Я его уважаю. И вот сейчас премьер болеет, его сейчас нет. И в этот момент происходят эти странные заявления. Не знаю, я бы с точки зрения нашей власти задумался над этим. В эпоху таких потрясений я считаю, что в нашей стране должна быть сплочённая команда. У нас непростая ситуация на самом деле - и в экономике, и в бизнесе. Более того, до конца мая люди будут сидеть ещё в квартирах, не у всех есть дома и дачи. Это сложная ситуация. Так бы во время Второй мировой войны ставка отдала команду сдать Киев или наоборот. А какой-то генерал сказал бы: "Нет, я считаю, что нецелесообразно, давайте мы не будем этого делать". Это трудно себе вообразить, потому что реально в то время это считалось предательством, за это был положен расстрел", - рассуждает Пожигайло.

Он подчеркнул, что в условиях жёстких ситуаций, требующих жёстких и точно исполняемых решений, приказы должны исполняться чётко и быстро.

"У нас происходит какая-то странная полемика по этому поводу. Я считаю, это абсолютно недопустимо. Мне кажется, что наши руководители должны из этого извлечь выводы. А Михаилу Владимировичу Мишустину желаю скорейшего выздоровления и возвращения на своё законное место. Такая моя позиция", - заключил Пожигайло.