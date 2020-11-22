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"Абсолютная пошлость": Соловьёв "отнял" у главы "Альянса врачей" Васильевой звание "Женщина года"

22 ноября 2020, 00:20  •  69 • Политика
Соловьёв назвал пошлостью и непониманием происходящего награждение Васильевой премией журнала "Гламур" и назвал более достойного кандидата на звание "Женщина года".
Российский журнал Glamour вручил премию "Женщина года" главе навальнистской организации "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. Награждение прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
В редакции Glamour заявили, что присуждают свою премию женщинам, "чьи голоса слышны", которые "добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию". В этом году награды удостоилась глава "Альянса врачей", организации, которая аффилирована с Алексеем Навальным и неоднократно попадалась на фейках.
По мнению Соловьёва, дать звание "Женщина года" Васильевой могли только "идиоты или мерзавцы". Он добавил, что награждение главы "Альянса врачей" после всего, что натворила эта организация, выглядит "абсолютной пошлостью" и "непониманием происходящего".
Соловьёв напомнил, что в России множество женщин-врачей, которые гораздо больше достойны награды, чем офтальмолог Навального, которая ни дня не провела в "красной зоне", где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В качестве примера телеведущий привёл главврача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяну Лысенко, которой ранее присвоили звание "Герой Труда" за работу с больными коронавирусом.
"Марьяна Лысенко - врач, которая каждый день спасает больных и которая не выходила из "красной зоны", - цитирует Nation News слова Соловьёва.

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