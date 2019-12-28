"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву

Чешский лидер Милош Земан может отказаться от поездки в Москву на день празднования 75-летия Победы. Как пояснил политик, у него пока два варианта: поехать на праздник и призвать обнулить прошлые заслуги или вовсе не поехать.

В интервью изданию Parlamentnilisty он отметил, что его не устраивает комментарий российского МИДа, где осуждается признание в Чехии 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Земан считает, что этот комментарий - "абсолютная наглость".

"Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы, а сейчас размышляю о том, ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули страницу и перестали бы вспоминать о годовщине?" - заявил он.

Ранее МИД России заявил о разочаровании в связи с принятым Чехией законом, который показывает "стремление Праги... возвращаться к событиям полувековой давности" в современном контексте.

В Москве отметили, что подобная ситуация не способствует улучшению российско-чешских отношений и противоречит двусторонним договорённостям, согласно которым Россия и Чехия заявили о желании "окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым".