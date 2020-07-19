"Абрикосовые войны": Охрана "Фуд Сити" в Москве силой выпроводила сотрудников посольства Армении

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, руководство рынка, которым владеют выходцы из Азербайджана, запретило армянским экспортёрам абрикосов торговать на территории "Фуд Сити". В результате рынок покинули около 50 фур. Некоторым удалось продать часть товара, другим - нет. Ситуация усугубляется тем, что речь идёт о скоропортящихся продуктах. Сотрудников посольства Армении, которые решили заступиться за соотечественников, администрация торговых площадей слушать не стала.

Не могу сказать, кто причастен, не имею права и информации. Могу сказать только то, что сотрудников нашего посольства силой выпроводили с территории ТЦ охраной и то, что машины остаются блокированными, - рассказал Тоганян РБК.

Ранее сообщалось, что после обострения отношений между Баку и Ереваном группа уроженцев Азербайджана купила несколько ящиков персиков у армянских экспортёров и принялась их демонстративно давить ногами. Кроме того, появилась информация о том, что армянских продавцов начали выгонять с рынка "Фуд Сити".