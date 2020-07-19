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"Абрикосовые войны": Охрана "Фуд Сити" в Москве силой выпроводила сотрудников посольства Армении
19 июля 2020, 13:00 • 178 • Политика
Охрана рынка "Фуд Сити" в Москве "силой выпроводила" сотрудников посольства Армении, которые пытались выяснить, почему администрация выгнала всех армянских торговцев. "Абрикосовые войны", которые вспыхнули после обострения отношений между Арменией и Азербайджаном, набирают обороты.
По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, руководство рынка, которым владеют выходцы из Азербайджана, запретило армянским экспортёрам абрикосов торговать на территории "Фуд Сити". В результате рынок покинули около 50 фур. Некоторым удалось продать часть товара, другим - нет. Ситуация усугубляется тем, что речь идёт о скоропортящихся продуктах. Сотрудников посольства Армении, которые решили заступиться за соотечественников, администрация торговых площадей слушать не стала.
Ранее сообщалось, что после обострения отношений между Баку и Ереваном группа уроженцев Азербайджана купила несколько ящиков персиков у армянских экспортёров и принялась их демонстративно давить ногами. Кроме того, появилась информация о том, что армянских продавцов начали выгонять с рынка "Фуд Сити".
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