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"Аббас пригласил Путина": Палестина подготовила неожиданный ответ на признание израильской аннексии

27 ноября 2019, 08:54  •  154 • Политика
В Палестине заявили, что решение США по еврейским поселениям равносильно объявлению войны, и подготовили асимметричный ответ. Аббас пригласил Путина в Вифлеем на рождественские праздники.
Признание США законности аннексии Израилем Иорданской долины равносильно объявлению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.
В этой связи Палестина готова полностью разорвать отношения с США после признания Вашингтоном законности незаконных израильских поселений. Также Палестина намерена обратиться в международный уголовный суд в случае принятия Израилем закона об аннексии Иорданской долины, сообщил ведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале со ссылкой на главу Палестины Махмуда Аббаса.
"Аббас так же сообщил, что пригласил Путина в Вифлеем на рождественские праздники, надеется, что он приедет", - добавляет тележурналист.
Напомним, что глава Госдепа США Майк Помпео ранее объявил, что Вашингтон более не считает оккупацию Израилем палестинской территории нарушением международного права. До этого международный консенсус заключался в том, что еврейские поселения в Иорданской долине являются незаконными.

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