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"Аббас пригласил Путина": Палестина подготовила неожиданный ответ на признание израильской аннексии
27 ноября 2019, 08:54 • 154 • Политика
В Палестине заявили, что решение США по еврейским поселениям равносильно объявлению войны, и подготовили асимметричный ответ. Аббас пригласил Путина в Вифлеем на рождественские праздники.
Признание США законности аннексии Израилем Иорданской долины равносильно объявлению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.
В этой связи Палестина готова полностью разорвать отношения с США после признания Вашингтоном законности незаконных израильских поселений. Также Палестина намерена обратиться в международный уголовный суд в случае принятия Израилем закона об аннексии Иорданской долины, сообщил ведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале со ссылкой на главу Палестины Махмуда Аббаса.
Напомним, что глава Госдепа США Майк Помпео ранее объявил, что Вашингтон более не считает оккупацию Израилем палестинской территории нарушением международного права. До этого международный консенсус заключался в том, что еврейские поселения в Иорданской долине являются незаконными.
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