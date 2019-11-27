"Аббас пригласил Путина": Палестина подготовила неожиданный ответ на признание израильской аннексии

Признание США законности аннексии Израилем Иорданской долины равносильно объявлению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.

В этой связи Палестина готова полностью разорвать отношения с США после признания Вашингтоном законности незаконных израильских поселений. Также Палестина намерена обратиться в международный уголовный суд в случае принятия Израилем закона об аннексии Иорданской долины, сообщил ведущий Владимир Соловьёв на своём tg-канале со ссылкой на главу Палестины Махмуда Аббаса.

"Аббас так же сообщил, что пригласил Путина в Вифлеем на рождественские праздники, надеется, что он приедет", - добавляет тележурналист.

Напомним, что глава Госдепа США Майк Помпео ранее объявил, что Вашингтон более не считает оккупацию Израилем палестинской территории нарушением международного права. До этого международный консенсус заключался в том, что еврейские поселения в Иорданской долине являются незаконными.