"Ааааа! Не в лотерею, а в преферанс": Украинцы сели в лужу с водителем "Бука" - убийцы МН17 и сами признались

Ранее замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков заявил, что спецслужбы Украины якобы задержали некоего "боевика ДНР", и он оказался водителем автотягача, который доставлял российский "Бук" в Донбасс еще в 2014 году. За мужчиной будто бы вели слежку и в итоге задержали при пересечении границы.

Однако после этого сказанное Маяковым пришлось опровергать его коллеге - пресс-секретарю СБУ Елене Гилянской. Та поправилась, что тот самый задержанный вовсе не был водителем тягача. Он якобы только участвовал в транспортировке "Бука" в Донбасс и два года назад был осужден приговором украинского суда.

"ААААА!!! Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не "Волгу", а три рубля, не выиграл, а проиграл", - высмеял метания СБУ журналист "Комсомолки" Коц в своем телеграм-канале.