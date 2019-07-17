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"Ааааа! Не в лотерею, а в преферанс": Украинцы сели в лужу с водителем "Бука" - убийцы МН17 и сами признались

17 июля 2019, 22:54  •  86 • В мире
Военный корреспондент Александр Коц высмеял ляп СБУ о "российском "Буке", якобы причастном к сбитому МН17. Задержанного, которого Украина выставляла водителем тягача, доставившего "Бук", теперь срочно перевели в другой статус - украинцы сами признались в ошибке и вызвали насмешки: "Ааааа! Не в лотерею, а в преферанс".
Ранее замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков заявил, что спецслужбы Украины якобы задержали некоего "боевика ДНР", и он оказался водителем автотягача, который доставлял российский "Бук" в Донбасс еще в 2014 году. За мужчиной будто бы вели слежку и в итоге задержали при пересечении границы.
Однако после этого сказанное Маяковым пришлось опровергать его коллеге - пресс-секретарю СБУ Елене Гилянской. Та поправилась, что тот самый задержанный вовсе не был водителем тягача. Он якобы только участвовал в транспортировке "Бука" в Донбасс и два года назад был осужден приговором украинского суда.
"ААААА!!! Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не "Волгу", а три рубля, не выиграл, а проиграл", - высмеял метания СБУ журналист "Комсомолки" Коц в своем телеграм-канале.

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