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"Ааааа!!! Это надо видеть!": Трамп "перенёс" посольство Сербии. Вучич отреагировал молниеносно

06 сентября 2020, 12:55  •  186 • Политика
Трамп объявил о переносе посольства Сербии в Иерусалим. Молниеносная реакция на это известие сербского президента Вучича попала на видео. "Ааааа!!! Это надо видеть!" - комментируют в Сети.
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Сербии Александром Вучичем объявил, что Сербия подписала с Косово договор об "экономической нормализации" и переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Реакцию сербского лидера на это известие трудно описать словами. К счастью, момент крупным планом был снят на камеру.
На кадрах видно, как Трамп объявляет о переносе сербского посольства. На лице Вучича отражается непонимание и озадаченность. Затем он листает договор до последней страницы. Внимательно смотрит, что там написано. А после этого хватается руками за голову.
"Ааааа!!! Это надо видеть!" - комментирует военкор Сергей Белоус на своём Telegram-канале.
Также он отмечает, что договор, который подписал Вучич, содержит и другие "интересные пункты". Так, Сербия и Косово пообещали продвигать декриминализацию гомосексуализма, признать "Хезболлу" террористической организацией и установить запрет на использование оборудования 5G от "ненадёжных поставщиков". Последнее, как считает Сергей Белоус, - скрытый удар по Китаю.

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