"Ааааа!!! Это надо видеть!": Трамп "перенёс" посольство Сербии. Вучич отреагировал молниеносно

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Сербии Александром Вучичем объявил, что Сербия подписала с Косово договор об "экономической нормализации" и переносит своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Реакцию сербского лидера на это известие трудно описать словами. К счастью, момент крупным планом был снят на камеру.

На кадрах видно, как Трамп объявляет о переносе сербского посольства. На лице Вучича отражается непонимание и озадаченность. Затем он листает договор до последней страницы. Внимательно смотрит, что там написано. А после этого хватается руками за голову.

"Ааааа!!! Это надо видеть!" - комментирует военкор Сергей Белоус на своём Telegram-канале.

Также он отмечает, что договор, который подписал Вучич, содержит и другие "интересные пункты". Так, Сербия и Косово пообещали продвигать декриминализацию гомосексуализма, признать "Хезболлу" террористической организацией и установить запрет на использование оборудования 5G от "ненадёжных поставщиков". Последнее, как считает Сергей Белоус, - скрытый удар по Китаю.