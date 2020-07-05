"Аааа, янки должны одобрять!": Болгары не выдержали и вступились за Россию

Жители Болгарии отреагировали на сообщения в американской прессе, посвящённые состоявшемуся в России голосованию по поправкам в Конституцию.

Ранее в США заявили, что якобы в ходе голосования были задействованы специальные механизмы, направленные на увеличение поддержки реформы. Аналитики из Штатов между тем пытаются выискать факты оказания давления на граждан. Им вторят и в Евросоюзе.

Многие болгарские интернет-пользователи в связи с этим выразили недоумение: как США, где главу государства фактически избирает меньшинство населения, могут выступать с такого рода критикой?