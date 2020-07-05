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"Аааа, янки должны одобрять!": Болгары не выдержали и вступились за Россию
05 июля 2020, 19:00 • 98 • Политика
Болгары не выдержали после множества сообщений в американской прессе, посвящённых состоявшемуся в РФ голосованию по поправкам в Конституцию, и вступились за Россию. Многие местные интернет-пользователи заметили, что данная реформа - это внутренние дела РФ. "Аааа, я понял. Янки должны одобрять всё, что происходит в мире", - пошутил один из них.
Жители Болгарии отреагировали на сообщения в американской прессе, посвящённые состоявшемуся в России голосованию по поправкам в Конституцию.
Ранее в США заявили, что якобы в ходе голосования были задействованы специальные механизмы, направленные на увеличение поддержки реформы. Аналитики из Штатов между тем пытаются выискать факты оказания давления на граждан. Им вторят и в Евросоюзе.
Многие болгарские интернет-пользователи в связи с этим выразили недоумение: как США, где главу государства фактически избирает меньшинство населения, могут выступать с такого рода критикой?
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