"Ааа! Так вот почему!": Министр обороны Украины неожиданно "ответил" на вопрос о женском призыве

Министр обороны Украины Алексей Резников неожиданно дал "ответ" на вопрос о женском призыве в своей стране. "Ааа! Так вот почему!", - пишут пользователи с иронией.

Речь идёт о фотографии, которую опубликовала администрация президента Украины Владимира Зеленского. Фотография посвящена назначению Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. В кадре - президент Украины, а также Галушкин, министр обороны и другие чиновники.

При этом внимание многих привлёк именно внешний вид главы Минобороны. Костюм, а в частности пиджак, сидит на министре довольно странно. В комментариях под постом многие предположили, что Резников спрятал под пиджак "бронелифчик".

"Стыдоба", - пишут украинские пользователи.

При этом в русском сегменте Сети по фото раскрыли истинную причину женского призыва на Украине. Конечно, с юмором.

"Ааа! Так вот с чего теперь на Украине женщин в армию призывают!!! Министру со своими проще работать!!!", - пишет "Кузнец Колыван".

"Это называется, министр обороны применил на себе эвропейские ценности!", - пишут другие.

На фото Резников крайний справа.