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"Ааа! Так вот почему!": Министр обороны Украины неожиданно "ответил" на вопрос о женском призыве
02 января 2022, 15:40 • 484 • Политика
Министр обороны Украины Алексей Резников неожиданно дал "ответ" на вопрос о женском призыве в своей стране. "Ааа! Так вот почему!", - пишут пользователи с иронией.
Речь идёт о фотографии, которую опубликовала администрация президента Украины Владимира Зеленского. Фотография посвящена назначению Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. В кадре - президент Украины, а также Галушкин, министр обороны и другие чиновники.
При этом внимание многих привлёк именно внешний вид главы Минобороны. Костюм, а в частности пиджак, сидит на министре довольно странно. В комментариях под постом многие предположили, что Резников спрятал под пиджак "бронелифчик".
"Стыдоба", - пишут украинские пользователи.
При этом в русском сегменте Сети по фото раскрыли истинную причину женского призыва на Украине. Конечно, с юмором.
"Ааа! Так вот с чего теперь на Украине женщин в армию призывают!!! Министру со своими проще работать!!!", - пишет "Кузнец Колыван".
"Это называется, министр обороны применил на себе эвропейские ценности!", - пишут другие.
На фото Резников крайний справа.
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