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"А жить-то хочется": Константин Косачев о мотивах украинских провокаций

01 декабря 2018, 13:24  •  255 • Политика
Сенатор Константин Косачев рассказал, что западная финансовая и военная поддержка Украины в последнее время слабеет, и экономика страны испытывает серьезные проблемы, "а жить-то хочется", поэтому Киев идет на всевозможные провокации, чтобы укоренить в общественном мнении идею, что Россия — враг и представляет реальную угрозу для всех.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение Киева о запрете въезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины, заявив, что главной целью Киев преследует внушение жителям страны, что Россия — враг и представляет угрозу для них, и поскольку реальных оснований у Киева нет, они прибегают к всевозможным провокациям.
Сенатор уверен, что Украина при поддержке Запада будет продолжать подобные провокативные действия. Однако, по словам Косачева, эта поддержка становится значительно слабее. Украина уже не получает тех объемов финансовой и военной помощи, которые получала ранее. Так называемая Евроассоциация привела экономику страны к значительным потерям и серьезным проблемам. "А жить-то хочется", поэтому Киев и выдумывает различные провокации, вроде запрета на въезд российских мужчин, который является настоящей гуманитарной проблемой, рассказал Константин Косачев в эксклюзивном интервью "Парламентской газете".
"Я против того, чтобы реагировать на эту ситуацию симметрично и зеркально", заявил политик, отметив, что главная задача в области Украины — развенчание всех создаваемых Киевом мифов о российской агрессии и формирование более пророссийского общественного мнения.

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