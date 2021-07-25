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"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госперевороте

25 июля 2021, 17:25  •  343 • Политика
Депутат-коммунист из Саратова Николай Бондаренко на митинге в Москве сделал провокационные заявления.
Депутат Саратовской областной Думы от КПРФ Николай Бондаренко вновь оказался в центре скандала. Известный своими резкими заявлениями региональный депутат выступил на митинге сторонников в Москве.
"Никогда не забуду, в Коми общаюсь с местными ребятами, они говорят: Коля, зачем нам быть в составе России? Нас Москва только грабит. У нас деньги все вынимают, только грабят, а здесь только разливы нефти и экологические катастрофы оставляют. И это на уровне целой страны происходит", - эмоционально выступил депутат.
Коля, назови фамилии тех, кто публично призывает к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Или нет никаких ребят, а это ты себе примеряешь ст. 280.1. УК РФ?
- отметили авторы канала "Кремлёвская прачка".
Как сообщал Царьград, Николай Бондаренко дал двусмысленные ответы на вопросы проекта "Народное голосование". В частности, он заявил, что никогда не скажет фразу "Крым наш".

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