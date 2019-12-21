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"А я был жив": Горбачев припомнил, как его "похоронили", но размер своей пенсии не раскрыл

21 декабря 2019, 11:24  •  70 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию о своей пенсии, размер которой якобы составляет около 500 тысяч рублей. В разговоре с журналистом он с горечью вспомнил, что несколько лет назад сообщали, что он умер.
По словам политика, информация о его "большой пенсии" не соответствует действительности. При этом Горбачев не стал назвать реальную её сумму.
Горбачёв лишь заметил, что давно уже не удивляется разным выдумкам о себе. "Я ничему не удивляюсь", - отметил он.
Несколько лет назад, припомнил бывший президент СССР, было опубликовано сообщение о том, что он якобы умер. "А я был жив и еще жив", - с горечью заметил политик в беседе с "URA.RU".
Сейчас Горбачев находится в больнице, куда его госпитализировали с пневмонией.
Ранее сообщалось, что Горбачев якобы получает пенсию в размере около 40 минимальных зарплат в России - около 440 тысяч рублей в месяц.

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