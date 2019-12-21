"А я был жив": Горбачев припомнил, как его "похоронили", но размер своей пенсии не раскрыл

По словам политика, информация о его "большой пенсии" не соответствует действительности. При этом Горбачев не стал назвать реальную её сумму.

Горбачёв лишь заметил, что давно уже не удивляется разным выдумкам о себе. "Я ничему не удивляюсь", - отметил он.

Несколько лет назад, припомнил бывший президент СССР, было опубликовано сообщение о том, что он якобы умер. "А я был жив и еще жив", - с горечью заметил политик в беседе с "URA.RU".

Сейчас Горбачев находится в больнице, куда его госпитализировали с пневмонией.

Ранее сообщалось, что Горбачев якобы получает пенсию в размере около 40 минимальных зарплат в России - около 440 тысяч рублей в месяц.