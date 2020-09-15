|
"А вы продолжайте стебать Лукашенко": США выделят $1 млрд долларов на "Трёхморье" из-за беломайдана
15 сентября 2020, 20:35 • 140 • Политика
Власти США выделят $1 млрд долларов на "Трёхморье" из-за белорусского майдана. Журналист Евгений Попов прокомментировал: "А вы продолжайте стебать Лукашенко".
О выделении миллиарда долларов странам "Инициативы трёх морей" ("Трёхморье") объявил госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы американской дипломатии, эти средства пойдут на усиление коллективной безопасности. При этом в качестве причины, побуждающей Америку эту безопасность усилить, глава Госдепа назвал события в Белоруссии.
Российский журналист Евгений Попов отметил, что события в Минске используются лишь как повод для усиления влияния США в Европе. Он осудил либерально настроенных сограждан, которые сегодня смеются над руководством Белоруссии, не осознавая всю серьёзность разыгрываемой Западом политической игры.
Скриншот:Telegram/popovrtr
Напомним, что "Инициатива трёх морей" - это неформальное объединение 12 стран Евросоюза, которые расположены в Центральной и Восточной Европе. Страны-участницы имеют выход к трём морям - Адриатическому, Балтийскому и Чёрному.
Официальной целью организации называется налаживание регионального диалога, однако некоторые эксперты полагают, что истинной целью "Трёхморья" является переориентация энергетических рынков Восточной Европы с российского на американский газ.
140
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2020, 01:25
|
13 сентября 2020, 09:00
|
12 сентября 2020, 11:55
|
12 сентября 2020, 22:55
|
12 сентября 2020, 21:05
|
10 сентября 2020, 00:20
|
12 сентября 2020, 19:15