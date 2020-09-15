"А вы продолжайте стебать Лукашенко": США выделят $1 млрд долларов на "Трёхморье" из-за беломайдана

О выделении миллиарда долларов странам "Инициативы трёх морей" ("Трёхморье") объявил госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы американской дипломатии, эти средства пойдут на усиление коллективной безопасности. При этом в качестве причины, побуждающей Америку эту безопасность усилить, глава Госдепа назвал события в Белоруссии.

Мы вкладываем реальные дипломатические усилия в соединение этих стран, чтобы они указывали на северно-южную ось, и в свете того, что мы наблюдаем сегодня в Беларуси, это становится ещё более важным, - отметил чиновник.

Российский журналист Евгений Попов отметил, что события в Минске используются лишь как повод для усиления влияния США в Европе. Он осудил либерально настроенных сограждан, которые сегодня смеются над руководством Белоруссии, не осознавая всю серьёзность разыгрываемой Западом политической игры.

А вы продолжайте стебать Лукашенко, - саркастично посоветовал он.

Скриншот:Telegram/popovrtr

Напомним, что "Инициатива трёх морей" - это неформальное объединение 12 стран Евросоюза, которые расположены в Центральной и Восточной Европе. Страны-участницы имеют выход к трём морям - Адриатическому, Балтийскому и Чёрному.

Официальной целью организации называется налаживание регионального диалога, однако некоторые эксперты полагают, что истинной целью "Трёхморья" является переориентация энергетических рынков Восточной Европы с российского на американский газ.