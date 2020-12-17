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"А вы педант!": Первая шутка от Путина и первая... загадка

17 декабря 2020, 15:25  •  244 • Политика
Ответы на вопросы в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин чередовал с шутками и даже загадками, как отметили журналисты, следящие за событием. Впрочем, зрители "Первого русского" в рамках онлайн-трансляции и сами могли отметить эти моменты.
Сегодня журналисты беседуют с президентом России Владимиром Путиным из разных студий. Это особые меры из-за пандемии коронавируса. Сам же Путин находится в Ново-Огарёве. С ним, кстати, тоже небольшой пул прессы.
Шутка прозвучала в ходе включения из Новосибирска, где находится один из центров с журналистами. Задавая вопрос, одна из представительниц прессы сняла маску. После ей подарили ветрозащиту микрофона, объяснив, что это одна из мер против COVID-19.
"Дело в том, что вы говорили в микрофон без маски", - сказал журналист.
Владимир Путин, оценивая сказанное, пошутил: "Вы педант, я бы сказал... Ну, ладно".
Не обошлось и без загадок. Одна из участниц пресс-конференции по имени Алевтина рассказывала Путину об отсутствии части коронавирусных выплат в Рязанской области. В ходе беседы выяснилось, что с Алевтиной Путин говорил и накануне, о чём заявил он сам. Реагируя на реплику, журналист Алексей Нарышкин написал в личном телеграм-канале:
"А вот и первая загадка прямой линии: зачем Путин разговаривал ВЧЕРА с Алевтиной?"
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