"А вы педант!": Первая шутка от Путина и первая... загадка

Сегодня журналисты беседуют с президентом России Владимиром Путиным из разных студий. Это особые меры из-за пандемии коронавируса. Сам же Путин находится в Ново-Огарёве. С ним, кстати, тоже небольшой пул прессы.

Шутка прозвучала в ходе включения из Новосибирска, где находится один из центров с журналистами. Задавая вопрос, одна из представительниц прессы сняла маску. После ей подарили ветрозащиту микрофона, объяснив, что это одна из мер против COVID-19.

"Дело в том, что вы говорили в микрофон без маски", - сказал журналист.

Владимир Путин, оценивая сказанное, пошутил: "Вы педант, я бы сказал... Ну, ладно".

Не обошлось и без загадок. Одна из участниц пресс-конференции по имени Алевтина рассказывала Путину об отсутствии части коронавирусных выплат в Рязанской области. В ходе беседы выяснилось, что с Алевтиной Путин говорил и накануне, о чём заявил он сам. Реагируя на реплику, журналист Алексей Нарышкин написал в личном телеграм-канале:

"А вот и первая загадка прямой линии: зачем Путин разговаривал ВЧЕРА с Алевтиной?"