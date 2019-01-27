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"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву

27 января 2019, 04:54  •  135 • Политика
Украинский депутат Борислав Берёза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Присутствовавший при этом завкафедрой МосГУ Николай Платошкин рассказал, как охрана полностью попустительствовала произошедшему. "А вы его тоже ногой ударьте", - заявили охранники.
Участвовавший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Подробности произошедшего рассказал присутствовавший на месте инцидента заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.
По его словам, сразу после инцидента украинский депутат, поняв, что его могут наказать за нападение на женщину, тут же сбежал. Однако перед этим пнул по ноге вступившегося за Скабееву Платошкина.
Рядом, по словам завкафедрой МосГУ, стояла Служба безопасности, они всё это видели, но ничего предпринимать не стали. Платошкин прямо спросил, собирается ли охрана реагировать. В ответ ему предложили тоже пнуть украинца ногой.
"Детсад, я как дипломат такого, честно говоря, не видел. Служба безопасности, я говорю, вы видели всё это? – Да — Будете что-то делать? - Не будем. Ухмыляются", - рассказал Николай Платошкин в интервью Царьграду.

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