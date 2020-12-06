"А вы до сих пор штатив не можете?": Путин дважды за пять минут потроллил Михельсона

В Сети появилась запись забавного момента, который произошёл 1 декабря во время встречи российского президента с представителями нефтегазовой отрасли. Перед началом совещания Владимир Путин обратил внимание на пустующее рядом с ним кресло. Оно предназначалось для председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонида Михельсона, но тот опаздывал.

В это же время выяснилось, что у оператора, ведущего съёмку, исчез штатив. Президент отреагировал на инцидент шуткой: "У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала".

Когда последний появился в зале и занял кресло, оказалось, что штатив, в отличие от главы "СИБУР Холдинга", так и не отыскался. "Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Как начинать совещание?" - снова пошутил Путин.

Позже техническую проблему удалось решить, и совещание началось.