"А вы что, националист?": Киевский студент отчитал преподавательницу за лекцию на русском

Студент национального экономического университета Украины решил "блеснул" познаниями политической повестки и поставил преподавательницу в неловкое положение. Прямо посреди лекции, которую та вела на русском языке, он спросил, почему она не разговаривает на украинском.

В ответ преподаватель попыталась отшутиться. Однако после этого удивленно спросила у учащегося, неужели он не понимает материал на русском языке.

"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" - цитирует студент Богдан Маланчук слова наставницы.

После этого, по словам парня, к нему якобы стало проявляться предвзятое отношение со стороны "уличенного" лектора.

Но, настаивает Маланчук, он всё сделал правильно - ведь существует принятый ранее закон об исключительном использовании украинского языка

Напомним, что данный документ вступил в силу в июле. В соответствии с ним преподавание во всех учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Для представителей коренных народов и нацменьшинств, а также иностранцев обещают "создавать условия" для изучения украинского языка на специальных курсах, передаёт РИА Новости.