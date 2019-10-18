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"А вы что, националист?": Киевский студент отчитал преподавательницу за лекцию на русском
18 октября 2019, 10:39 • 112 • В мире
Украинская преподавательница провела лекцию на русском языке, что вызвало возмущение одного из студентов. Он во время пары сделал ей замечание, сославшись на ранее принятый закон. В ответ женщина попыталась отшутиться, а после спросила: "А вы что, националист?"
Студент национального экономического университета Украины решил "блеснул" познаниями политической повестки и поставил преподавательницу в неловкое положение. Прямо посреди лекции, которую та вела на русском языке, он спросил, почему она не разговаривает на украинском.
В ответ преподаватель попыталась отшутиться. Однако после этого удивленно спросила у учащегося, неужели он не понимает материал на русском языке.
"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" - цитирует студент Богдан Маланчук слова наставницы.
После этого, по словам парня, к нему якобы стало проявляться предвзятое отношение со стороны "уличенного" лектора.
Но, настаивает Маланчук, он всё сделал правильно - ведь существует принятый ранее закон об исключительном использовании украинского языка
Напомним, что данный документ вступил в силу в июле. В соответствии с ним преподавание во всех учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Для представителей коренных народов и нацменьшинств, а также иностранцев обещают "создавать условия" для изучения украинского языка на специальных курсах, передаёт РИА Новости.
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