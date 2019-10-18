Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Предвыборные сосиски. Исход парламентских выборов в Польше
"Пьяный мальчик 2.0"? В поисках справедливости
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США"...
Куда же ты, хозяин? Страны Балтии пытаются вернуть внимание США
Главная / В мире

"А вы что, националист?": Киевский студент отчитал преподавательницу за лекцию на русском

18 октября 2019, 10:39  •  112 • В мире
Украинская преподавательница провела лекцию на русском языке, что вызвало возмущение одного из студентов. Он во время пары сделал ей замечание, сославшись на ранее принятый закон. В ответ женщина попыталась отшутиться, а после спросила: "А вы что, националист?"
Студент национального экономического университета Украины решил "блеснул" познаниями политической повестки и поставил преподавательницу в неловкое положение. Прямо посреди лекции, которую та вела на русском языке, он спросил, почему она не разговаривает на украинском.
В ответ преподаватель попыталась отшутиться. Однако после этого удивленно спросила у учащегося, неужели он не понимает материал на русском языке.
"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" - цитирует студент Богдан Маланчук слова наставницы.
После этого, по словам парня, к нему якобы стало проявляться предвзятое отношение со стороны "уличенного" лектора.
Но, настаивает Маланчук, он всё сделал правильно - ведь существует принятый ранее закон об исключительном использовании украинского языка
Напомним, что данный документ вступил в силу в июле. В соответствии с ним преподавание во всех учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Для представителей коренных народов и нацменьшинств, а также иностранцев обещают "создавать условия" для изучения украинского языка на специальных курсах, передаёт РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 10:39
Нагадить и убежать: армия США снова показала «фирменный стиль»
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Эксперт о мгновенной реакции Шойгу
18 октября 2019, 03:54
«Сдвинуть курдов»: Турция приостановила военную операцию в Сирии после переговоров с США
18 октября 2019, 10:39
"А вы что, националист?": Киевский студент отчитал преподавательницу за лекцию на русском
17 октября 2019, 21:39
Дайджест СМИ: Демократы «топят» конкурента Байдена, Германия хочет вернуть игиловцев домой, США готовят санкции против Гонконга
17 октября 2019, 21:24
«Джонсону предстоит трудный бой»: к чему приведёт новое соглашение Британии и ЕС по брекситу
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Экс...
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
18 октября 2019, 02:24
Чему Россия может поучиться у Украины. А что ни в коем случае не повторять
18 октября 2019, 00:54
"Все материалы переданы": Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся Медузой, Б...
18 октября 2019, 02:24
«Тот Киев снова возвращается!»: Борис Корчевников рассказал о тёплом приеме на Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 19:24
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
16 октября 2019, 09:54
"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
14 октября 2019, 02:24
«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения беспилотников
16 октября 2019, 16:09
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.