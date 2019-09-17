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"А второго дня и не будет": В случае войны боеприпасов у бундесвера хватит только на сутки - эксперты

17 сентября 2019, 10:24  •  25 • В мире
Военным силам бундесвера необходимо лучшее оснащение. По состоянию на текущий момент в случае войны боеприпасов у немецкой армии хватит на один день, считают эксперты. "А второго дня и не будет", - иронизируют в Сети.
Премьер-министр Баварии, глава ХСС Маркус Зёдер в беседе с немецким изданием Bild am Sonntag заявил о необходимости увеличения финансирования на военные цели. По его словам, "остро необходимо" добиться того, чтобы военный бюджет вырос до 2% от ВВП.
"И речь идет не столько о требованиях США, сколько о защите Германии", - уверен он.
По словам главы ХСС, многие эксперты говорят о том, что боеприпасов у бундесвера в случае военных действий хватит только на одни сутки. Кроме того, недостаточно запасных частей для самолетов и другого оборудования. В то же время флоту необходимы исправные корабли, а также вертолетоносцы.
Скриншот: Twitter/@alex_sosnowski
"А второго дня и не будет", - прокомментировал в Twitter это сообщение пользователь @egor1963.
"Да уж, вермахт уже не тот..." - добавил @Magnumforce911.
"Так это хорошо. Кстати, очень рад, что бывшая министр обороны Германии теперь глава Еврокомиссии. Значит, и им скоро не будет хватать горючего", - отметил журналист Виталий Третьяков.
"Короче, идёт прокачка населения пропагандой, что нужно срочно увеличить военный бюджет. Да и враг, в принципе, уже найден", - констатировал @negey_nemez.
Напомним, в 2014 году страны - участницы НАТО согласились с тем, что финансовый устав альянса необходимо выполнять всем. Поэтому была поставлена задача к 2024 году выйти на увеличение военного бюджета до 2% от ВВП. Однако Минфин Германии уверен в том, что подобные планы являются недостижимыми. Согласно "самым оптимистичным" прогнозам, в 2024 году можно увеличить финансирование военной сферы до 1,5%, а в реальности и того меньше – до 1,35%.

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