"А вот сейчас Зеленскому обидно": Соловьёв сравнил помощь Украине и Афганистану

Известный телеведущий Владимир Соловьёв сравнил американскую помощь Украине и Афганистану. "А вот сейчас Зеленскому обидно", - пишет он.

Белый дом просит конгресс выделить 6,4 млрд долларов на расселение десятков тысяч афганских мигрантов, которые помогали американцам до прихода к власти талибов*, а после бежали из страны вместе с военными США. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.

Владимир Соловьёв напомнил, как совсем недавно власти США пообещали Киеву 120 млн долларов. Это произошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинские СМИ подали такую помощь как большую победу своей дипломатии, хотя на самом деле речь идёт об относительно небольшой сумме.

А вот сейчас Зеленскому стало дико обидно. Это не какая-то жалкая подачка в $120 млн,

- пишет Соловьёв в Telegram.

Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики "Талибана"* воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.