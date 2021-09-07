Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
США подали России долларовый сигнал
Главная / Политика

"А вот сейчас Зеленскому обидно": Соловьёв сравнил помощь Украине и Афганистану

07 сентября 2021, 23:05  •  76 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв сравнил американскую помощь Украине и Афганистану. "А вот сейчас Зеленскому обидно", - пишет он.
Белый дом просит конгресс выделить 6,4 млрд долларов на расселение десятков тысяч афганских мигрантов, которые помогали американцам до прихода к власти талибов*, а после бежали из страны вместе с военными США. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.
Владимир Соловьёв напомнил, как совсем недавно власти США пообещали Киеву 120 млн долларов. Это произошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинские СМИ подали такую помощь как большую победу своей дипломатии, хотя на самом деле речь идёт об относительно небольшой сумме.
А вот сейчас Зеленскому стало дико обидно. Это не какая-то жалкая подачка в $120 млн,
- пишет Соловьёв в Telegram.
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики "Талибана"* воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 19:25
"Ситуация у Зеленского критическая": Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.