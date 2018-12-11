"А вот попробуйте управлять Винницей": Пранкеры предложили главе Калифорнии пост на Украине

Вован и Лексус связались от имени украинского премьера Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого с губернатором Калифорнии Джерри Брауном и предложили ему занять пост на Украине. "Калифорнией может даже Шварценеггер. А вот попробуйте управлять Винницей", - заявили пранкеры.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до губернатора американского штата Калифорния Джерри Брауна. Говорили они с ним от лица главы украинского кабмина Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.

Разговор удался: пранкеры предложили Брауну возглавить Винницкую область, как только покинут свой губернаторский пост.

"Я хотел вам сказать, что президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом", - заявил от лица Гройсмана один из пранкеров. В ответ Браун поблагодарил за предложение и пообещал над ним подумать.

Я думаю, что управлять Калифорнией может даже Шварценеггер. А вот попробуйте управлять Винницей! Надеюсь, что у нашего предложения все-таки есть шанс", - добавил пранкер.

Джерри Браун в ответ сообщил, что обязательно обсудит этот вопрос с Петром Порошенко во время его визита в США.

Запись этого разговора опубликовал на своем канале в YouTube Владимир Кузнецов (Вован), а полный перевод - на странице Кузнецова в Facebook.