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"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых

14 августа 2020, 23:05  •  104 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске "Бесогона" говорил о выкупе Сбербанком доли в "Союзмультфильме". Он обратил внимание на вероятность создания особенных проектов, которые будут призваны влиять на детей в нужном ключе. Говоря о святая святых - малышах и мамах, Михалков перешёл на крик: "А вот мне интересно!"
Никита Михалков подчеркнул, что участие сторонних игроков в деятельности "Союзмультфильма" - это часть большой игры. С каждым днём мы всё глубже и глубже погружаемся в чужое мировоззрение. Такое погружение происходит постепенно. И вот уже чиновники ЦБ рассказывают нам, что русские сказки - это плохо. Мол, они только мешают воспитывать правильное финансовое поведение. В качестве доказательства Михалков привёл слова зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова.
А тут ещё и Сбербанк намерен сотрудничать с "Союзмультфильмом". А среди проектов называют, например, детские произведения о правильном толерантном поведении... Или другой пример из Иркутской области, где Качугский отдел районного образования запретил сказки "Колобок", "Карлсон" и "Дюймовочка" из-за "вредоносной информации". Более того, там же "Ивана Царевича и серого волка" назвали опасной из-за сцен воровства коня и Елены Прекрасной.
"Очень аккуратно, но бесперебойно внедряется в нашу жизнь... Мы постепенно оказываемся во власти чужого для нас мировоззрения. Мы видим это в театре, в кино. Это происходит! А теперь это будет происходить в мультипликации. То есть это будет внедряться совсем туда - в утробу материнскую, в святая святых, в сознание тех существ, которые ещё не могут оценить, что хорошо, а что плохо..."
В качестве примера Михалков привёл США, где готовится новая экранизация сказки "Золушка", где добрую фею сыграет чернокожий гей.
"И это всё под видом толерантности! Той самой толерантности! Это продолжение этого мора, когда сносят памятники тем, кто был как бы рабовладельцем! Когда святым делают убийцу. Когда мэр плачет на коленях у гроба человека с шестью ходками... Нас заставляют поверить в то, во что невозможно было поверить ещё 10 лет назад. Это разрушение мировой традиции, это разрушение основ, на которых жила просвещённая Европа. И это аккуратное внедрение в наше сознание!"
В какой-то момент Никита Михалков перешёл на крик, привлекая внимание к важности темы:
"Мы забываем, люди, которые читали русские сказки, уже построили великую державу, огромную страну, они построили её культуру, литературу, науку... Эти люди построили, а не другие! А вот мне интересно, какие сказки читали те, кто развалил страну 30 лет тому назад. Что они читали?!"
Полная версия программы доступна на канале "Бесогон TV" в сервисе YouTube.

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