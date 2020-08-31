"А вот и БТР": Очевидцы посчитали военную технику у резиденции Лукашенко

Несколько БТР подъехали к дворцу Независимости в Минске, где расположена резиденция президента Александра Лукашенко. К зданию тем временем направляются протестующие, передаёт РИА Новости.

Кроме того, на подступах к дворцу Независимости выставлены кордоны ОМОНа. Силовики не пускают дальше по проспекту Победителей участников несанкционированной акции.

При этом толпа от стелы "Минск - город-герой", подошедшая к заграждению силовиков, встала напротив них. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. Силовики не реагируют на эти действия.

В Twitter очевидцы также сообщают о появлении БТР у резиденции Лукашенко.

"А вот БТР..." - написал пользователь с ником @dudkinvitaly, прикрепив фото с бронетранспортёрами.

Между тем Telegram-канал "Раньше всех, ну почти" со ссылкой на очевидцев пишет, что бронетранспортёров уже пять.