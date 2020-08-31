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"А вот и БТР": Очевидцы посчитали военную технику у резиденции Лукашенко
31 августа 2020, 15:45 • 107 • В мире
К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске начали стягивать БТР. Как сообщают очевидцы событий, пока можно насчитать пять бронетранспортёров.
Несколько БТР подъехали к дворцу Независимости в Минске, где расположена резиденция президента Александра Лукашенко. К зданию тем временем направляются протестующие, передаёт РИА Новости.
Кроме того, на подступах к дворцу Независимости выставлены кордоны ОМОНа. Силовики не пускают дальше по проспекту Победителей участников несанкционированной акции.
При этом толпа от стелы "Минск - город-герой", подошедшая к заграждению силовиков, встала напротив них. Люди хлопают, кричат, скандируют различные лозунги. Силовики не реагируют на эти действия.
В Twitter очевидцы также сообщают о появлении БТР у резиденции Лукашенко.
"А вот БТР..." - написал пользователь с ником @dudkinvitaly, прикрепив фото с бронетранспортёрами.
Между тем Telegram-канал "Раньше всех, ну почти" со ссылкой на очевидцев пишет, что бронетранспортёров уже пять.
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