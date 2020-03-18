"А вот это уже война": Михаил Делягин показал, как будут разрушать экономику

В Лас-Вегасе на месяц закроют казино из-за коронавируса. С заявлением выступил губернатор штата Невада Стив Сайсолак, добавив, что работу также прекратят бары и рестораны. Решение губернатора цитирует Los Angeles Times.

Вступить в силу указанные меры должны с полуночи 18 марта. Все 30 дней - режим тишины и никаких игр. Причём, по словам губернатора, пока речь идёт лишь о первом сроке ограничений. При необходимости он может быть продлён.

На 17 марта число заболевших коронавирусом в США составляло более шести тысяч человек. Уточнялось, что коронавирус был зафиксирован в 50 американских штатах и округе Колумбия.

Между тем, экономист и политолог Михаил Делягин полагает, что закрытие казино - это мера, направленная не столько на борьбу с заболеванием, сколько с элитой США и даже лично президентом.

А вот это уже война. Не против коронавируса - против Трампа путём разрушения экономики, - так он прокомментировал решение.

К слову, президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что считает угрозу коронавируса преувеличенной.