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"А вот это уже война": Михаил Делягин показал, как будут разрушать экономику
18 марта 2020, 19:35 • 265 • Политика
Экономист Михаил Делягин полагает, что в США игроки воспользуются кризисом и начнут конкуренцию не на жизнь, а на смерть. В результате может быть разрушена экономика. "А вот это уже война", - комментирует эксперт.
В Лас-Вегасе на месяц закроют казино из-за коронавируса. С заявлением выступил губернатор штата Невада Стив Сайсолак, добавив, что работу также прекратят бары и рестораны. Решение губернатора цитирует Los Angeles Times.
Вступить в силу указанные меры должны с полуночи 18 марта. Все 30 дней - режим тишины и никаких игр. Причём, по словам губернатора, пока речь идёт лишь о первом сроке ограничений. При необходимости он может быть продлён.
На 17 марта число заболевших коронавирусом в США составляло более шести тысяч человек. Уточнялось, что коронавирус был зафиксирован в 50 американских штатах и округе Колумбия.
Между тем, экономист и политолог Михаил Делягин полагает, что закрытие казино - это мера, направленная не столько на борьбу с заболеванием, сколько с элитой США и даже лично президентом.
К слову, президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что считает угрозу коронавируса преувеличенной.
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