Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Главная / Политика

"А вот это уже война": Михаил Делягин показал, как будут разрушать экономику

18 марта 2020, 19:35  •  265 • Политика
Экономист Михаил Делягин полагает, что в США игроки воспользуются кризисом и начнут конкуренцию не на жизнь, а на смерть. В результате может быть разрушена экономика. "А вот это уже война", - комментирует эксперт.
В Лас-Вегасе на месяц закроют казино из-за коронавируса. С заявлением выступил губернатор штата Невада Стив Сайсолак, добавив, что работу также прекратят бары и рестораны. Решение губернатора цитирует Los Angeles Times.
Вступить в силу указанные меры должны с полуночи 18 марта. Все 30 дней - режим тишины и никаких игр. Причём, по словам губернатора, пока речь идёт лишь о первом сроке ограничений. При необходимости он может быть продлён.
На 17 марта число заболевших коронавирусом в США составляло более шести тысяч человек. Уточнялось, что коронавирус был зафиксирован в 50 американских штатах и округе Колумбия.
Между тем, экономист и политолог Михаил Делягин полагает, что закрытие казино - это мера, направленная не столько на борьбу с заболеванием, сколько с элитой США и даже лично президентом.
А вот это уже война. Не против коронавируса - против Трампа путём разрушения экономики, - так он прокомментировал решение.
К слову, президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что считает угрозу коронавируса преувеличенной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



265
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
18 марта 2020, 09:35
"Особая забота" Путина против "похорон" на Украине: Коронавирус показал отношение политиков к старикам
18 марта 2020, 11:35
Эксперт: США рвутся к Уралу через Арктику
18 марта 2020, 10:35
США обвинили Россию в убийстве 12 солдат
18 марта 2020, 11:35
"Россия бросила их": Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
17 марта 2020, 01:35
Витязева показала украинца, который "устраивает в Москве дефицит макарон"
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.