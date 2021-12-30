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"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код

30 декабря 2021, 00:10  •  58 • Политика
Шоумен Гарик Мартиросян спел в Comedy Club новогоднюю песню про QR-код. "Это чё? Это чё? QR-код через плечо! А вот это уже слишком", - гласит заключительный куплет.
На передаче Comedy Club высмеяли повсеместное внедрение QR-кодов в форме пародии на песню "5 минут" из кинофильма "Карнавальная ночь". Её исполнил лично шоумен Гарик Мартиросян.
Из песни следует, что без QR-кода о вакцинации не пропустят в Новый год, потому что с 2022 года без соответствующего QR-кода вообще никуда пускать не будут. Также юморист пошутил на тему продажи QR-кодов и их нанесения в виде тату на различные части тела.
Это чё? Это чё? QR-код через плечо! А вот это уже слишком,
- заканчивает свою песню Мартиросян.
Напомним, что QR-коды о вакцинации были внедрены в России в 2021 году в качестве одного из средств борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Это спровоцировало ряд скандалов. Также довольно быстро появились торговцы поддельными QR-кодами.

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