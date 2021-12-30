"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код

Шоумен Гарик Мартиросян спел в Comedy Club новогоднюю песню про QR-код. "Это чё? Это чё? QR-код через плечо! А вот это уже слишком", - гласит заключительный куплет.

На передаче Comedy Club высмеяли повсеместное внедрение QR-кодов в форме пародии на песню "5 минут" из кинофильма "Карнавальная ночь". Её исполнил лично шоумен Гарик Мартиросян.

Из песни следует, что без QR-кода о вакцинации не пропустят в Новый год, потому что с 2022 года без соответствующего QR-кода вообще никуда пускать не будут. Также юморист пошутил на тему продажи QR-кодов и их нанесения в виде тату на различные части тела.

Это чё? Это чё? QR-код через плечо! А вот это уже слишком,

- заканчивает свою песню Мартиросян.

Напомним, что QR-коды о вакцинации были внедрены в России в 2021 году в качестве одного из средств борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Это спровоцировало ряд скандалов. Также довольно быстро появились торговцы поддельными QR-кодами.