"А вот это уже серьёзно": Новый закон может развязать руки Трампу в отношении Китая?

Журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на тревожный законопроект - H.R.6948, который в скором времени рассмотрит американский конгресс. Об этом он написал в Telegram.

Данная инициатива в случае её принятия позволит президенту США признать суверенитет Тибетского автономного района Китая и его независимость от Пекина.

Проект закона разработал Скотт Перри, который является представителем Соединённых Штатов в десятом округе Пенсильвании. Ранее он предложил рассмотреть аналогичную инициативу в отношении Гонконга.

Соловьёв признался, что такие подвижки в США вызывают беспокойство.

А вот это уже серьёзно, - заметил он.

Фото: скриншот Telegram/СОЛОВЬЕВ

По его мнению, Вашингтон не остановится и на этом.

Ясно, что Тибетом они не ограничатся. И на Китае не остановятся, - написал телеведущий.

Ранее Трамп пообещал Пекину "мощный" ответ за его действия в Гонконге. Это заявление в эфире радио Sputnik оценил профессор СПбГУ Владимир Колотов.