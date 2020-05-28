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"А вот это уже серьёзно": Новый закон может развязать руки Трампу в отношении Китая?

28 мая 2020, 04:55  •  32 • В мире
Новый закон, проект которого в скором времени рассмотрит американский конгресс, может развязать руки Дональду Трампу в отношении Китая. Речь об инициативе признать суверенитет Тибетского автономного района КНР и его независимость от Пекина. "А вот это уже серьёзно", - заметил журналист Владимир Соловьёв.
Журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на тревожный законопроект - H.R.6948, который в скором времени рассмотрит американский конгресс. Об этом он написал в Telegram.
Данная инициатива в случае её принятия позволит президенту США признать суверенитет Тибетского автономного района Китая и его независимость от Пекина.
Проект закона разработал Скотт Перри, который является представителем Соединённых Штатов в десятом округе Пенсильвании. Ранее он предложил рассмотреть аналогичную инициативу в отношении Гонконга.
Соловьёв признался, что такие подвижки в США вызывают беспокойство.
А вот это уже серьёзно, - заметил он.
Фото: скриншот Telegram/СОЛОВЬЕВ
По его мнению, Вашингтон не остановится и на этом.
Ясно, что Тибетом они не ограничатся. И на Китае не остановятся, - написал телеведущий.
Ранее Трамп пообещал Пекину "мощный" ответ за его действия в Гонконге. Это заявление в эфире радио Sputnik оценил профессор СПбГУ Владимир Колотов.
Здесь попытка… поддержать протестную активность, чтобы показать картинки в СМИ и сказать, мол, Китай подавляет свободу слова и демократию, поэтому нужно вводить санкции, - заметил он.

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