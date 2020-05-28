|
"А вот это уже серьёзно": Новый закон может развязать руки Трампу в отношении Китая?
28 мая 2020, 04:55 • 32 • В мире
Новый закон, проект которого в скором времени рассмотрит американский конгресс, может развязать руки Дональду Трампу в отношении Китая. Речь об инициативе признать суверенитет Тибетского автономного района КНР и его независимость от Пекина. "А вот это уже серьёзно", - заметил журналист Владимир Соловьёв.
Журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на тревожный законопроект - H.R.6948, который в скором времени рассмотрит американский конгресс. Об этом он написал в Telegram.
Данная инициатива в случае её принятия позволит президенту США признать суверенитет Тибетского автономного района Китая и его независимость от Пекина.
Проект закона разработал Скотт Перри, который является представителем Соединённых Штатов в десятом округе Пенсильвании. Ранее он предложил рассмотреть аналогичную инициативу в отношении Гонконга.
Соловьёв признался, что такие подвижки в США вызывают беспокойство.
Фото: скриншот Telegram/СОЛОВЬЕВ
По его мнению, Вашингтон не остановится и на этом.
Ранее Трамп пообещал Пекину "мощный" ответ за его действия в Гонконге. Это заявление в эфире радио Sputnik оценил профессор СПбГУ Владимир Колотов.
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 07:55
|
23 мая 2020, 05:55
|
24 мая 2020, 21:55
|
22 мая 2020, 02:55
|
22 мая 2020, 09:15
|
27 мая 2020, 00:55
|
25 мая 2020, 23:55